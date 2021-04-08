Okullar 12 Nisan'da kapanacak mı? Ramazan'da okullar kapanacak mı sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Öğrenciler ve veliler okulların kapatılıp kapatılmayacağını merak ediyor. Eğitim öğretimde yüz yüze eğitim modeline geçilmesinin ardından vaka sayılarında yaşanan yükseliş nedeniyle okulların kapatılıp kapatılmayacağı merak konusu oldu. Ramazan ayında 21 günlük tam kapanma iddialarının ardından okullar kapanacak mı sorusuna yanıt aranıyor.
OKULLAR KAPANACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'da şu açıklamayı gerçekleştirdi;" 'Yerinde karar' uygulamasıyla devam eden yüz yüze eğitime katılım ortalaması yüzde 80'i buldu. Ailelerimizin ve tüm vatandaşlarımızın hassasiyetiyle bu uyumu sürdürmek çabasındayız. Beraberce her gün, her an artan bir özenle, lütfen..."
Milli Eğitim Bakanlığı, kademeli yüz yüze eğitimi geçtiğimiz günlere açıklamıştı. Buna göre; "Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir.
Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12'inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır.