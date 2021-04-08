Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağı eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle merkez Karatay sınırlarına düştü.

Uçağın düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ekibi sevk edildi. Uçağın pilotu Yüzbaşı Pilot Burak Genççelebi şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, başsağlığı açıklaması yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.