Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağı eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle merkez Karatay sınırlarına düştü.
Uçağın düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ekibi sevk edildi. Uçağın pilotu Yüzbaşı Pilot Burak Genççelebi şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, başsağlığı açıklaması yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
PKK'DAN HAİN SALDIRI: 2 ŞEHİT
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan saldırıda uzman çavuşlar Gökhan Çakır ile Ahmet Akdal'ın şehit olduğunu açıkladı. Verilen karşılıkta 3 hain öldürüldü
FACEBOOK İÇİN FBI DEVREDE
Aralarında 20 milyon Türk'ün de olduğu 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verileri çalınmıştı. Skandal üzerine FBI devreye girdi ve 3 kişiyi gözaltına aldı. İddiaya göre FBI önceki günkü bir ihbarı değerlendirdi.