21 gün kapanma iddiası! Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi?

Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı kararları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye düzenlenecek Bilim Kurulu toplantısına kilitlendi. Toplantıdan hangi tavsiye kararlarının çıkacağı da arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. 21 gün tam kapanma olacak mı sorusunun cevabı da araştırılıyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Yükselişin önüne geçmek ve vakaların düşmesini sağlamak amacıyla yeni tedbirler ve kısıtlamaların yol haritasının oluşturulması için Bilim Kurulu'nun 8 Nisan günü toplanacağı duyurulmuştu.
Ancak toplantının 12 Nisan Pazartesi gününe ertelendiği öğrenildi.
SON TOPLANTIDA SONRASI AÇIKLAMALAR
En son 31 Mart'ta yapılan toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca yazılı açıklamada bulunmuştu. Mutasyon virüslerin yayılım hızının artığını ifade eden Bakan Koca, İngiltere varyantının 81 ilde 180.448 örnekte, Güney Afrika varyantının 11 ilde 169 örnekte, Brezilya varyantının 2 ilde 4 örnekte, California-New York varyantının 1 ilde 2 örnekte tespit edildiğini belirtti.