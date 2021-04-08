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    21 gün kapanma iddiası! toplantısı ne zaman? ertelendi mi?

    toplantısı ne zaman? Türkiye'nin merakla beklediği kararları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. tavsiye kararının çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Koronavirüs vaka sayılarında kırılan rekorun ardından gözler Bilim Kurulu'na çevrildi. Peki, ? ?

    takvim.com.tr
    21 gün kapanma iddiası! Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi?

    Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı kararları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye düzenlenecek Bilim Kurulu toplantısına kilitlendi. Toplantıdan hangi tavsiye kararlarının çıkacağı da arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. 21 gün tam kapanma olacak mı sorusunun cevabı da araştırılıyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?

    BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Yükselişin önüne geçmek ve vakaların düşmesini sağlamak amacıyla yeni tedbirler ve kısıtlamaların yol haritasının oluşturulması için Bilim Kurulu'nun 8 Nisan günü toplanacağı duyurulmuştu.

    Ancak toplantının 12 Nisan Pazartesi gününe ertelendiği öğrenildi.

    SON TOPLANTIDA SONRASI AÇIKLAMALAR

    En son 31 Mart'ta yapılan toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca yazılı açıklamada bulunmuştu. Mutasyon virüslerin yayılım hızının artığını ifade eden Bakan Koca, İngiltere varyantının 81 ilde 180.448 örnekte, Güney Afrika varyantının 11 ilde 169 örnekte, Brezilya varyantının 2 ilde 4 örnekte, California-New York varyantının 1 ilde 2 örnekte tespit edildiğini belirtti.

        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Bilim Kurulu toplantısının görüş ve tavsiyeleri dikkate alınarak yeni tedbir ve kararlar için yetki Kabine'de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yaptığı açıklamada Ramazan ayında yeni kısıtlama ve tedbirlerin gelebileceğinin sinyallerini net bir şekilde verdi. Daha önce yapılan toplantıda 81 ilde hafta sonu yasakları uygulanacağı bilgisi verilirken , kafe ve restoranların paket servis hizmeti vereceği duyurulmuştu. Kabine toplantısı 2 haftada bir düzenleniyor. Henüz net bir tarih açıklaması yapılmazken toplantının 12 Nisan Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

        RAMAZANDA TAM KAPANMA

        Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, mutasyonlu virüs etkisiyle Covid-19 vakalarının daha fazla artacağını belirterek, "Ramazan ayında tam kapanma uygulanmalı" dedi.

        Ramazan ayında tüm ülkede tam kapanma uygulanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Faruk Aydın, "Türkiye için ramazan ayını şans olarak görüyorum. Ramazan ayındaki bu süreyi çok iyi kullanmamız hem baharımızı hem yazımızı kurtarmamız gerekiyor.

        Ramazan ayında birçok sektörün faaliyetlerinde yavaşlama oluyor, hatta faaliyetlerini kendiliğinden durdurup restorasyon gibi işlemlerini yaptıkları bir dönem. Bunu fırsat bilip insanların daha fazla kurallara uymasını hatta bazı kapanma uygulamaları da yapılabileceğini düşünüyorum. Bunun yapılmaması durumunda sayılarımız artmaya devam edecek.

        Gidişat onu gösteriyor. Bu hiç iyi bir durumda olmadığımızın ifadesidir. Bizi daha kötü günler bekliyor. Ölüm sayısı da günlük 211 gibi ciddi bir sayıya ulaştı. Önlem alınmaması durumunda bu sayıların kendiliğinden aşağı inme şansı yok" dedi.

        Geçen yıl tüm ülkede uygulanan sokağa çıkma yasaklarının vakaların kontrol edilmesinde önemli etkisi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aydın, "Geçtiğimiz yıl uygulanan kapanmalarla sayıların ciddi şekilde kontrol edilebildiğini göstermiştik. Şimdi sadece hafta sonu kapanmayla bu sayılarla mücadele etmenin çok zor ve yetersiz olduğunu görüyoruz. Kapanmayla sayılarla ancak mücadele edebilir hale gelebiliriz" diye konuştu.
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        Haberler Güncel 21 gün kapanma iddiası! Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi?