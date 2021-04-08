21 gün kapanma iddiası! Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi?

Gidişat onu gösteriyor. Bu hiç iyi bir durumda olmadığımızın ifadesidir. Bizi daha kötü günler bekliyor. Ölüm sayısı da günlük 211 gibi ciddi bir sayıya ulaştı. Önlem alınmaması durumunda bu sayıların kendiliğinden aşağı inme şansı yok" dedi.

Geçen yıl tüm ülkede uygulanan sokağa çıkma yasaklarının vakaların kontrol edilmesinde önemli etkisi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aydın, "Geçtiğimiz yıl uygulanan kapanmalarla sayıların ciddi şekilde kontrol edilebildiğini göstermiştik. Şimdi sadece hafta sonu kapanmayla bu sayılarla mücadele etmenin çok zor ve yetersiz olduğunu görüyoruz. Kapanmayla sayılarla ancak mücadele edebilir hale gelebiliriz" diye konuştu.