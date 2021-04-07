Türk Yıldızları kimdir? Türk Yıldızları ne demek? Konya'da Türk Yıldızları'na ait bir askeri uçak düştü. Bu gelişmenin ardından Türk Yıldızları armaa motorlarında sorgulanmaya başlandı. Türk Yıldızları, jet uçaklarıyla yaptığı gösteri uçuşlarıyla dikkat çekmiştir.
TÜRK YILDIZLARI KİMDİR?
Türk Yıldızları'nın hâlihazırda Yüksek, Alçak ve Flat olmak üzere üç ayrı gösteri paketi bulunmaktadır. Yüksek Gösteri Paketi; bulut alt tavanının yer seviyesi +9.000 feet [3.000m], Alçak Gösteri Paketi yer seviyesi +4.000 feet [1.300m], Flat Gösteri Paketi ise yer seviyesi +1.000 feet [300m] olması durumunda uçulmaktadır.
Yüksek ve Alçak Gösteri Paketlerinde ana kol ve soloların performanslarından oluşan hareketler sergilenirken, Flat Gösteri Paketi değişik kol düzenlerinden oluşan pasaj geçişleri şeklinde uçulmaktadır.
İki uçak arasındaki mesafenin 3 feete [1m] kadar indiği hava gösterileri sırasında pilotlar toplu hareketlerde 5,5-6G civarı, solo hareketlerde ise uçağın limiti olan -3/+7.33G arası kuvvete maruz kalmaktadırlar. 200 knot ile 520 knot [370km/s ile 960km/s] arası süratlerde icra edilen hava gösterilerinde hareketler tamamen manuel olarak pilotların psikomotor yetenekleri denilen el, ayak koordinasyonu, göz kontrolü ve muhakemesi ile yapılmaktadır.
Halen envanterinde modernize edilmiş 10 adet NF-5A 2000 ve 6 adet NF-5 2000 Freedom Fighter Uçağı bulunan ve çağrı adı 'Türk Yıldızları' olan 134'ncü Akrotim Filo Komutanlığı, 2018 yılı itibarıyle; yurt içinde 96 farklı il ve ilçede 370, yurt dışında ise 24 farklı ülkede 143 olmak üzere toplam 513 gösteri icra etmiştir. Türk Yıldızları, 200'üncü gösterisini 3 Temmuz 2004 tarihinde Rize'de, 300'üncü gösterisini 5 Ağustos 2008 tarihinde Florennes/Belçika uluslararası hava gösterilerinde, 400'üncü gösterini ise 15 Kasım 2012 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti [KKTC]'nde [Girne], 500'ncü gösterisini Büyük Taarruzun 96'ncı yılı kutlamalarında Afyonkarahisar'da gerçekleştirmiştir. Halen 6/8 uçakla gösterilerine devam etmekte olan "Türk Milletinin Cesur Kanatları" görevlerini bünyesindeki 7 pilot, 6 filo yer ekibi ve 38 bakım personeli ile sürdürmektedir.