Türk Yıldızları kimdir? Türk Yıldızları ne demek?

İki uçak arasındaki mesafenin 3 feete [1m] kadar indiği hava gösterileri sırasında pilotlar toplu hareketlerde 5,5-6G civarı, solo hareketlerde ise uçağın limiti olan -3/+7.33G arası kuvvete maruz kalmaktadırlar. 200 knot ile 520 knot [370km/s ile 960km/s] arası süratlerde icra edilen hava gösterilerinde hareketler tamamen manuel olarak pilotların psikomotor yetenekleri denilen el, ayak koordinasyonu, göz kontrolü ve muhakemesi ile yapılmaktadır.

Halen envanterinde modernize edilmiş 10 adet NF-5A 2000 ve 6 adet NF-5 2000 Freedom Fighter Uçağı bulunan ve çağrı adı 'Türk Yıldızları' olan 134'ncü Akrotim Filo Komutanlığı, 2018 yılı itibarıyle; yurt içinde 96 farklı il ve ilçede 370, yurt dışında ise 24 farklı ülkede 143 olmak üzere toplam 513 gösteri icra etmiştir. Türk Yıldızları, 200'üncü gösterisini 3 Temmuz 2004 tarihinde Rize'de, 300'üncü gösterisini 5 Ağustos 2008 tarihinde Florennes/Belçika uluslararası hava gösterilerinde, 400'üncü gösterini ise 15 Kasım 2012 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti [KKTC]'nde [Girne], 500'ncü gösterisini Büyük Taarruzun 96'ncı yılı kutlamalarında Afyonkarahisar'da gerçekleştirmiştir. Halen 6/8 uçakla gösterilerine devam etmekte olan "Türk Milletinin Cesur Kanatları" görevlerini bünyesindeki 7 pilot, 6 filo yer ekibi ve 38 bakım personeli ile sürdürmektedir.