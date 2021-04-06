Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.04.2021 15:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.04.2021 15:06
    ABONE OL

    Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

    Yalova'da Osmangazi Köprüsü üzerinde durdurulan araçta, LPG tankına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

    Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

    Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde nakli ve ticaretine yönelik yaptığı çalışmalarda bir araçla kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.

    Ekipler, aracı Osmangazi Köprüsü'nde durdurdu. Araçtaki Ş.K. ve İ.A. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda, bagaj kısmındaki LPG tankı etrafına gizlenmiş 4 adet naylon poşette toplam 1 kilo 902 gram skunk ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama