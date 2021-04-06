Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde nakli ve ticaretine yönelik yaptığı çalışmalarda bir araçla kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, aracı Osmangazi Köprüsü'nde durdurdu. Araçtaki Ş.K. ve İ.A. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda, bagaj kısmındaki LPG tankı etrafına gizlenmiş 4 adet naylon poşette toplam 1 kilo 902 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.