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    • 07.04.2021 07:06
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    SON DAKİKA: 'da gece yarısı DEAŞ operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre,  Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    DHA




    Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.





    ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DE KATILDI
    Operasyona özel harekât polisleri de katılırken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında 'da bulunan bir adrese giren polis ekipleri içeride arama yaptı.

    Operasyon düzenlenen adreste yakalanan şüphelinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da gece yarısı DEAŞ operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı