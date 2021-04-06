Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gerilim, Ankara'nın yakın takibinde. Güvenlik kaynaklarına göre NATO gelişmeleri yakından izliyor.
Ankara bölgede karşılıklı hukuktan yana. Ateşkesin kalıcı hale getirilip barışın sağlanması gerektiği belirtiliyor.
ZELİNSKY'NİN TÜRKİYE'YE GELMESİ BEKLENİYOR
Bölgede tansiyon yüksek. Ukrayna ve Rusya arasında gerilim sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelinsky başkanlığında bir heyetin cumartesi günü yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı için Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
YUNANİSTAN İLE&NBSP;GÜVEN ARTTIRICI ÖNLEMLER TOPLANTISI YAPILACAK
Sadece Ukrayna değil, Doğu Akdeniz, Suriye, Libya ve Karabağ'la ilgili her geçen gün yeni bir gelişme oluyor. Türkiye, istikrarın korunması için çabalarını sürdürüyor.
Güvenlik Kaynakları bu kapsamda Doğu Akdeniz'de düşen tansiyona dikkat çekti.
Yunanistan ile diplomatik ve askeri görüşmelerin başladığı hatırlatıldı. Bu adımın Türkiye'nin diyaloğa açık olduğunun bir göstergesi olduğu ifade edildi. İki ülke arasında güven arttırıcı önlemler toplantısının yapılacağı açıkladı.