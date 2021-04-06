AZERBAYCAN İLE TATBİKAT YAPILMASI GÜNDEMDE

Güvenlik kaynaklarına göre Azerbaycan ile Türkiye'nin tek ordu ile tatbikat yapması da gündemde. Atılacak ikili adımlar üzerinde çalışmalar sürüyor.

LİBYA İLE TEMAS DEVAM EDECEK

Ve Libya'da silahlarının susmasının ardından yaşanan süreç. Güvenlik kaynaklarına göre bundan önce olduğu gibi bundan sonra Libya ile temas devam edecek. Karşılıklı ziyaretlerin her zaman olabilecek.