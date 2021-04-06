Adana merkezli 4 ilde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 25 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
TORBACILAR YAKALANDI
Uyuşturucu ticaretinin deşifresi ve engellemesine yönelik çalışmasını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 kişinin 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılığı yaptığını belirledi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından Adana merkezli Diyarbakır, Mersin ve Osmaniye'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.