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    • 06.04.2021 09:12
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    SON DAKİKA: merkezli 4 ilde uyuşturucu tacirlerine şafak baskını

    Son dakika haberi!  merkezli 4 ilde ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 25 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

    DHA

    Adana merkezli 4 ilde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 25 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.


    TORBACILAR YAKALANDI
    Uyuşturucu ticaretinin deşifresi ve engellemesine yönelik çalışmasını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 kişinin 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılığı yaptığını belirledi.

    Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından Adana merkezli Diyarbakır, Mersin ve Osmaniye'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

        Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.

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