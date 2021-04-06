Doğa harikası koyda kaçak villa! Süre tamamlandı! Yıkım için çalışmalar başladı

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Karşı tarafın açtığı dava sonrası yürütmeyi durdurma kararı alan mahkemenin işlemleri tamamen durdurması sonrasında yıkım için şirkete tanınan 30 günlük süre sona erdi. İlgili şirket ise Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'nin kararına karşı üst mahkeme Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulundu.

İtiraz sürecinin yıkım için bir engel taşımadığını belirten Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, hazırlıklara başlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Villanın bulunduğu yer bir yarımada ama yol olmadığı için bir ada gibi değerlendirilebilir. Yarımadada elektrik ve su yok. O yüzden kompresör veya jeneratör götürmemiz ve ciddi bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Bu hazırlıklarımıza başladık ve belki bu süreç içerisinde Konya'dan da karar gelir. Ancak oradan gelecek kararın da aksi yönde olmasını beklemiyoruz."