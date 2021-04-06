Teravih namazı kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş son dakika açıklamalarda bulundu ve böylece konu netlik kazandı. Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak Müslümanlar 12 Nisan gecesi ilk teravih namazını kılacak. 13 Nisan günü yılın ilk orucunu tutulacak. Yılın son oruç tarihi ise 12 Mayıs Cumartesi olacak. İşte son dakika açıklaması ve "Camilerde teravih namazı kılınacak mı?" sorusunun yanıtı…
TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI?
Camilerde Teravih namazı kılınacak mı?
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik." dedi.
Erbaş'ın açıklamasından öne çıkanlar:
"Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız."
"Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz."
İLK TERAVİH NE ZAMAN 2021?
Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak Müslümanlar 12 Nisan gecesi ilk teravih namazını kılacak. 13 Nisan günü yılın ilk orucunu tutulacak. Yılın son oruç tarihi ise 12 Mayıs Cumartesi olacak.