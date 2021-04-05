Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.







İKİ BAKANIN GÜNDEMİ

Görüşmede ikili savunma ve güvenlik ile savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili savunma ve güvenlik ile savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulunuldu. pic.twitter.com/jlp54rMoBF — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 5, 2021

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