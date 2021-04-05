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    • 05.04.2021 16:53
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    Bakanı Bakanı Bahadır Kurbanov ile görüştü

    ... Bakanı , Bakanı Bahadır Kurbanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili savunma ve güvenlik ile savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

    Türkiye ile Özbekistan arasında kritik görüşme

    haberine göre Bakanı , Bakanı Bahadır Kurbanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



    İKİ BAKANIN GÜNDEMİ
    Görüşmede ikili savunma ve güvenlik ile savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ile görüştü