Galette nedir, nasıl yapılır? Evde yapılan pratik ve lezzetli çilekli galette tarifi!

Üzerine tekrar pişirme kağıdı yerleştirelim ve merdane yardımı ile açmaya başlayalım.

Yeterince genişlettikten sonra üzerindeki pişirme kağıdını alarak, alttaki pişirme kağıdı ile hamurumuzu tepsimize yerleştirelim.

Hazırladığımız fındık ezmemizi hamurun ortasına koyarak, kenarlarından 2-3 parmak genişliğinde boşluk bırakalım ve kaşık yardımı ile yaydıralım.

Dolapta dinlenen çileklerimizi de fındık ezmesinin üzerine yerleştirelim.

Hamurun kenarlarını içe doğru katlayarak kapatalım. Dilerseniz bu işlemi pişirme kağıdını yukarıya doğru kaldırarak da yapabilirsiniz.

Hamurumuzu katladıktan sonra bir fırça yardımı ile çileğin kalan sosundan kenarlarına sürelim.

Daha kızarmış olsun isterseniz kenarlarına çırpılmış yumurta da sürebilirsiniz.

Son olarak kenarlarına şeker serpelim ve önceden ısıtılmış 170°C fırında hamur kızarıncaya kadar pişirelim.

Pişen çilekli galettemiz servise hazır. Afiyet olsun.

Not: Galettenizi isteğe bağlı olarak elmalı ya da şeftalili de hazırlayabilirsiniz. Ancak seçtiğiniz meyveye göre pişme sürelerinde farklılıklar olacaktır. Eğer elmalı yapmak isterseniz pişirme süresini biraz daha arttırmalısınız.