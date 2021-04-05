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    • 05.04.2021 16:57
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    , ? Evde yapılan !

    Gündemde pek çok kişi , ? Sorusunun yanıtını merakla araştırır oldu. Özellikle gündüz kuşağında yayınlanan yemek programlarında yapılan lezzetler izleyiciler tarafından merak ediliyor ve tariflerini öğrenerek evde yapmak istiyorlar. Fransız yemeği olan galette farklı çeitleriyle tatlı olarak sunuluyor. Evde yapılan haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Galette nedir, nasıl yapılır? Evde yapılan pratik ve lezzetli çilekli galette tarifi!

    Galette nedir, nasıl yapılır? Evde yapılan pratik ve lezzetli çilekli galette tarifi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Kolay yapılabilen içerisine tuzlu ya da tatlı malzemeler ekleyerek yemek veya tatlı olarak sunulabilen bu Fransız lezzetini yemek programlarında görenler tarifini merak eder oldu. Galette nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

    EVDE PRATİK VE LEZZETLİ ÇİLEKLİ GALETTE TARİFİ

    Malzemeler
    Hamuru İçin;

    125g soğuk tereyağı
    1,5 yemek kaşığı şeker
    1 çimdik tuz
    1,5 su un (6 tepeleme yemek kaşığı)

    Fındık Ezmesi İçin;

    1 yemek kaşığı tereyağı
    2 yemek kaşığı toz şeker
    1 su bardağı fındık

    Çilekli Harç;

    Çilek
    1,5 yemek kaşığı nişasta
    1,5 yemek kaşığı şeker

    Yapılışı:

    Rondoya tereyağı, şeker, tuz ve unu ekleyerek çalıştıralım. Burada hamurumuzu elimizi değmeden hazırlamaya özen gösterelim.
    Toparlanan hamurumuzu streç film serdiğimiz tezgaha alalım, hamuru strece sararak buzdolabında en az yarım saat olacak şekilde dinlenmeye bırakalım.
    Hamurumuz dinlenirken bizde fındık ezmesini hazırlayalım. Bunun için rondoya tereyağı, şeker ve fındığı ekleyerek rondoyu çalıştıralım.
    Malzemelerimiz güzelce karıştıktan sonra fındık ezmemiz hazır.
    Daha sonra çileklerimizi 2'ye keselim ve uygun bir kap içerisine alalım. Eğer çilekleriniz çok büyük ise 4'e de kesebilirsiniz.
    Üzerine nişasta ve şekeri ilave ederek güzelce karıştıralım. Üzerini streç film ile kapatarak buzdolabında dinlenmeye bırakalım.
    Pişirme kağıdı serdiğimiz tezgaha hamurumuzu alalım, üzerine biraz bastırarak yuvarlak şekil verelim.

        Üzerine tekrar pişirme kağıdı yerleştirelim ve merdane yardımı ile açmaya başlayalım.
        Yeterince genişlettikten sonra üzerindeki pişirme kağıdını alarak, alttaki pişirme kağıdı ile hamurumuzu tepsimize yerleştirelim.
        Hazırladığımız fındık ezmemizi hamurun ortasına koyarak, kenarlarından 2-3 parmak genişliğinde boşluk bırakalım ve kaşık yardımı ile yaydıralım.
        Dolapta dinlenen çileklerimizi de fındık ezmesinin üzerine yerleştirelim.
        Hamurun kenarlarını içe doğru katlayarak kapatalım. Dilerseniz bu işlemi pişirme kağıdını yukarıya doğru kaldırarak da yapabilirsiniz.
        Hamurumuzu katladıktan sonra bir fırça yardımı ile çileğin kalan sosundan kenarlarına sürelim.
        Daha kızarmış olsun isterseniz kenarlarına çırpılmış yumurta da sürebilirsiniz.
        Son olarak kenarlarına şeker serpelim ve önceden ısıtılmış 170°C fırında hamur kızarıncaya kadar pişirelim.
        Pişen çilekli galettemiz servise hazır. Afiyet olsun.
        Not: Galettenizi isteğe bağlı olarak elmalı ya da şeftalili de hazırlayabilirsiniz. Ancak seçtiğiniz meyveye göre pişme sürelerinde farklılıklar olacaktır. Eğer elmalı yapmak isterseniz pişirme süresini biraz daha arttırmalısınız.
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        Haberler Güncel Galette nedir, nasıl yapılır? Evde yapılan pratik ve lezzetli çilekli galette tarifi!