Galette nedir, nasıl yapılır? Evde yapılan pratik ve lezzetli çilekli galette tarifi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Kolay yapılabilen içerisine tuzlu ya da tatlı malzemeler ekleyerek yemek veya tatlı olarak sunulabilen bu Fransız lezzetini yemek programlarında görenler tarifini merak eder oldu. Galette nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
EVDE PRATİK VE LEZZETLİ ÇİLEKLİ GALETTE TARİFİ
Malzemeler
Hamuru İçin;
125g soğuk tereyağı
1,5 yemek kaşığı şeker
1 çimdik tuz
1,5 su un (6 tepeleme yemek kaşığı)
Fındık Ezmesi İçin;
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı toz şeker
1 su bardağı fındık
Çilekli Harç;
Çilek
1,5 yemek kaşığı nişasta
1,5 yemek kaşığı şeker
Yapılışı:
Rondoya tereyağı, şeker, tuz ve unu ekleyerek çalıştıralım. Burada hamurumuzu elimizi değmeden hazırlamaya özen gösterelim.
Toparlanan hamurumuzu streç film serdiğimiz tezgaha alalım, hamuru strece sararak buzdolabında en az yarım saat olacak şekilde dinlenmeye bırakalım.
Hamurumuz dinlenirken bizde fındık ezmesini hazırlayalım. Bunun için rondoya tereyağı, şeker ve fındığı ekleyerek rondoyu çalıştıralım.
Malzemelerimiz güzelce karıştıktan sonra fındık ezmemiz hazır.
Daha sonra çileklerimizi 2'ye keselim ve uygun bir kap içerisine alalım. Eğer çilekleriniz çok büyük ise 4'e de kesebilirsiniz.
Üzerine nişasta ve şekeri ilave ederek güzelce karıştıralım. Üzerini streç film ile kapatarak buzdolabında dinlenmeye bırakalım.
Pişirme kağıdı serdiğimiz tezgaha hamurumuzu alalım, üzerine biraz bastırarak yuvarlak şekil verelim.