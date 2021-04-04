İstanbul'da yaşayan Merve-Koray T. çifti, geçtiğimiz yıllarda evlenmişti. Özel bir yazılım firmasında çalışan Merve ile eşi Koray T. arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Taraflar evliliklerine birden fazla kez şans verip devam etmek istese de başarılı olmadı. İddiaya göre, 39 yaşındaki genç kadın, geçtiğimiz günlerde eşinin cep telefonunu inceledi. Eşinin bazı yazışmalarını gören Merve T., bunları kaydetti. Daha sonra da Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı.