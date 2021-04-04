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    • 04.04.2021 08:38
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    İstanbul'da sahte nüfus cüzdanı ve ehliyet düzenleyen şahsa operasyon!

    tarafından yasadışı yollardan yurtdışına çıkış yapmak isteyen şahıslara nüfus cüzdanı, sahte sürücü belgesi ile çalıntı araçlara ruhsat düzenleyen E.Y. isimli şahıs ’daki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. E.Y’nin ofis şeklindeki evinde yapılan aramalarda; 500 adet eski tip , 500 adet eski tip Sürücü Belgesi, 250 adet ve benzeri resmi belgede sahtecilik suçuna konu materyal ele geçirildi.

    İHA
    İstanbul'da sahtecilik operasyonu!

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince; E.Y. isimli şahsın kendisiyle irtibata geçen bazı şahıslar adına sahte belge düzenlediği bilgisi alındı. Araştırmalarını derinleştiren Jandarma ekipleri, E.Y.'nin sahte belgeleri, ilçesinde bulunan evinde hazırlayarak kendisiyle irtibata geçen şahıslara teslim ettiğini belirledi.



    Çekmeceler sahte evrak doluydu

    Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri; E.Y.'nin, matbaaya dönüştürülmüş evinde yaptıkları aramalarda; (500) adet eski tip , (500) adet eski tip Sürücü Belgesi, (250) adet , (1) adet bilgisayar, (1) adet yazıcı, (1) adet , (1) adet makinesi ve çok sayıda resmi belgede sahtecilik suçuna konu materyal ele geçirildi.



    Teslime hazır ehliyetlere el konuldu

    Jandarma ekipleri E.Y.'nin, çalıntı arabaların trafikte yakalanmadan rahatlıkla dolaşabilmelerini sağlamak için sahte ruhsat, sürücü belgesi olmayanlara veya her hangi bir nedenle Trafik görevlilerince sürücü belgesi alıkonulmuş şahıslara da sürücü belgesi düzenlediğini ortaya çıkardı. E.Y.'nin sipariş üzerine hazırlamış olduğu (5) adet sürücü belgesine de el konuldu.
    Jandarmadaki işlemlerinin ardından E.Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Haberler Güncel İstanbul'da sahte nüfus cüzdanı ve ehliyet düzenleyen şahsa operasyon!