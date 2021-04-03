SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan teşkilatlara kritik talimat: Sahaya inin!



TÜRKİYE'DE YAŞANAN DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM BİR KEZ DAHA HATIRLATILACAK

AK Parti'yi 2023 yılına taşıyacak kadroların belirlenmesinden sonra, 2023 seçimleri için çalışmaya başlayan AK Parti sahaya iniyor. Buna göre AK Parti'nin belde, ilçe ve il teşkilatları vatandaşlar ile bir araya gelecek. AK Parti'nin 19 yıllık icraatı bir kez daha anlatılacak. AK Parti ile birlikte Türkiye'de yaşanan değişim ve dönüşüm bir kez daha hatırlatılacak.