Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mart-2 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
DURUMU LEHİMİZE ÇEVİRMEK ELİMİZDE
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali. Durumu lehimize çevirmek elimizde" ifadelerini kullandı.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88 oldu.