Cumartesi yasak var mı? Cumartesi sokağa çıkma yasağı olan iller listesi arama motorlarında merak edilen konuların başında geliyor. Cumartesi günleri birçok ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasaklar bu hafta geri dönerken vatandaşlar hangi ilde yasak olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, Cumartesi yasak olan iller hangileri?
CUMARTESİ YASAK VAR MI?
Cumartesi günü birçok ilde sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Haberimizden yasak kapsamında olan illeri öğrenebilirsiniz.
Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek. Hafta sonlarında düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.
Yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak.
Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak.
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