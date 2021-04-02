Cumartesi yasak var mı? Cumartesi sokağa çıkma yasağı olan iller listesi arama motorlarında merak edilen konuların başında geliyor. Cumartesi günleri birçok ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasaklar bu hafta geri dönerken vatandaşlar hangi ilde yasak olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, Cumartesi yasak olan iller hangileri?