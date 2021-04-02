Boğaziçi Beton halka arz ne zaman? Boğaziçi Beton hisse fiyatı ne kadar olacak?

Boğaziçi Beton halka arz ne zaman? Boğaziçi Beton hisse fiyatı ve halka arz tarihleri yatırımcıların yakından takip ettiği konulardan birisi oldu. Halka arz için izahname onayı başvurusu yapan Boğaziçi Beton, ana faaliyet konusu olan hazır beton üretimi ve satışı faaliyetlerinin yanı sıra agrega maden işletmeciliği ve inşaat malzemeleri ticareti faaliyetlerini de yürütüyor. Peki Boğaziçi Beton halka arz ne zaman başlayacak?
BOĞAZİÇİ BETON HALKA ARZ NE ZAMAN?
Türkiye'nin ve İstanbul'un önde gelen hazır beton üreticilerinden olan Boğaziçi Beton'un sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla paylarının halka arz edilmesi planlanıyor. Halka arz sürecinin yönetimi Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılacak.
Halka arz için izahname onayı başvurusu yapan Boğaziçi Beton, ana faaliyet konusu olan hazır beton üretimi ve satışı faaliyetlerinin yanı sıra agrega maden işletmeciliği ve inşaat malzemeleri ticareti faaliyetlerini de yürütüyor.
SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN "HAZIR BETON" VE "AGREGA" ŞİRKETLERİNDEN BİRİ
Kurum hakkında bilgi veren Boğaziçi Beton Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Zengin: "Şirketimiz, 2003 yılında tek hazır beton santrali ile hazır beton üretimi ve satışı amacı ile kuruldu. İstanbul'da 8 sabit lokasyon ve 13 mobil lokasyon olmak üzere (yüksek hacimli hazır beton satışı yapılan projelerin içerisine kurulan hazır beton santralleri) toplam 21 lokasyonda, 26 adet hazır beton santrali ile hazır beton üretimi ve satışı yapıyoruz. Ayrıca kendimize ait 26 adet hazır beton santraline ilave olarak faaliyetlerini yürütmek adına kiraladığımız 4 adet hazır beton santralimiz bulunuyor. Kiralanan santraller ile birlikte toplam 30 adet hazır beton santrali ile hizmet veriyoruz. Ayrıca kendimize ait 553 adet araç, iş makinası ve makine ekipmanlarımız bulunuyor" dedi.
Kurumun 2020 yılsonu itibariyle toplam hazır beton üretim kapasitesinin yaklaşık 6 milyon m3 olduğunu anlatan Zengin: "Sektörün önde gelen hazır beton şirketlerinden biri olmamız yanında, yıllık yaklaşık 6.000.000 ton agrega üretim kapasitesine sahip iki taş kırma tesisi ile İstanbul'un en yüksek kapasiteli agrega maden ocaklarından birini işletiyoruz" dedi.