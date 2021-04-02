Boğaziçi Beton halka arz ne zaman? Boğaziçi Beton hisse fiyatı ne kadar olacak?

SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN "HAZIR BETON" VE "AGREGA" ŞİRKETLERİNDEN BİRİ



Kurum hakkında bilgi veren Boğaziçi Beton Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Zengin: "Şirketimiz, 2003 yılında tek hazır beton santrali ile hazır beton üretimi ve satışı amacı ile kuruldu. İstanbul'da 8 sabit lokasyon ve 13 mobil lokasyon olmak üzere (yüksek hacimli hazır beton satışı yapılan projelerin içerisine kurulan hazır beton santralleri) toplam 21 lokasyonda, 26 adet hazır beton santrali ile hazır beton üretimi ve satışı yapıyoruz. Ayrıca kendimize ait 26 adet hazır beton santraline ilave olarak faaliyetlerini yürütmek adına kiraladığımız 4 adet hazır beton santralimiz bulunuyor. Kiralanan santraller ile birlikte toplam 30 adet hazır beton santrali ile hizmet veriyoruz. Ayrıca kendimize ait 553 adet araç, iş makinası ve makine ekipmanlarımız bulunuyor" dedi.

Kurumun 2020 yılsonu itibariyle toplam hazır beton üretim kapasitesinin yaklaşık 6 milyon m3 olduğunu anlatan Zengin: "Sektörün önde gelen hazır beton şirketlerinden biri olmamız yanında, yıllık yaklaşık 6.000.000 ton agrega üretim kapasitesine sahip iki taş kırma tesisi ile İstanbul'un en yüksek kapasiteli agrega maden ocaklarından birini işletiyoruz" dedi.