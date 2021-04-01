Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü.

Görüşmede bölgesel güvenlik ve ikili savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.



Lloyd James Austin

Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin 1 Nisan 2021'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşmede bölgesel güvenlik ve ikili savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunmuşlardır.



Görüşmede her iki bakan tarafından;



- Stratejik ilişkilerin önemi,

- Bölgesel ve küresel güvenlik konusunda ortak bir anlayış geliştirilmesi,

- Sorunların stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna dayalı olarak çözüme kavuşturulması konuları vurgulanmıştır.



Bakan Akar ve Bakan Austin, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri güçlendirirken daha yakın işbirliği ve koordinasyona olan bağlılıklarını tekrar teyit etmişlerdir.



Bakan Akar, Savunma Bakanı olarak atanan Bakan Austin'i bir kez daha tebrik etmiştir.

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