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    • 01.04.2021 15:05
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    başvurusu nasıl yapılır? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) personel alımı başvuru şartları!

    başvuru şartları nelerdir? su nasıl yapılır? Milli Savunma Üniversitesi personel alımı başvuruları hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Üniversite bünyesine personel alım süreci başladı. 200 kişilik personel duyurusu için başvurular personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacak. Peki nelerdir?

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    MSÜ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ personel alımı başvuru şartları!

    MSÜ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) personel alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İş sahibi olmak isteyenler için Milli Savunma Üniversitesi bünyesine 200 kişilik kadro açıldı. Başvuru yapmak için KPSS'ye giriş şartınızın bulunması gerekecek.

    MSÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Başvurular, 01.04.2021 - 21.04.2021 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacak. Buna göre kişiler sisteme e-devlet şifreleri ile giriş sağlayacak.

    Kılavuzda yapılan duyuru şöyle;

    "Milli Savunma Üniversitesinde Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; TABLO-1'de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2'de yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" konulu kararı çerçevesinde personel temini yapılacaktır"

    BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Başvurular, 01.04.2021 - 21.04.2021 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacaktır.

    NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

        SINAV TARİHİ VE YERİ

        a) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.

        b) Adayların belirttiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,


        b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,
        c) Nitelikler tablosunda (TABLO-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,
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        Haberler Güncel MSÜ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) personel alımı başvuru şartları!