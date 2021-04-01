MSÜ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) personel alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İş sahibi olmak isteyenler için Milli Savunma Üniversitesi bünyesine 200 kişilik kadro açıldı. Başvuru yapmak için KPSS'ye giriş şartınızın bulunması gerekecek.
MSÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, 01.04.2021 - 21.04.2021 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacak. Buna göre kişiler sisteme e-devlet şifreleri ile giriş sağlayacak.
Kılavuzda yapılan duyuru şöyle;
"Milli Savunma Üniversitesinde Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; TABLO-1'de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2'de yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" konulu kararı çerçevesinde personel temini yapılacaktır"
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Başvurular, 01.04.2021 - 21.04.2021 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacaktır.
NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.