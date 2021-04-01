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    • 01.04.2021 14:43
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    kapalı mı? İstanbul Ankara İzmir ?

    kapalı mı? İstanbul Ankara İzmir ve diğer illerde kafelerin açık mı kapalı mı olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mart ayı başında yeniden faaliyet göstermeye başlayan kafelerin son durumu araştırılıyor. Vaka sayılarının yükselmesiyle birlikte kafelerin çalışmasına ilişkin yeni kararlar alınmıştı. Peki ?

    takvim.com.tr
    Kafeler açık mı kapalı mı? İstanbul Ankara İzmir kafeler kapandı mı?

    Kafeler açık mı kapalı mı? Kafelerin son durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul Ankara İzmir'de kafeler kapandı mı sorusuna cevap aranıyor. Vaka sayılarının 30 bini geçmesi ve Türkiye'nin haritasının neredeyse tamamen kırmızıya dönmesiyle kafelerin durumuyla ilgili yeni kararlar alınmıştı. Peki, kafeler açık mı kapalı mı? İşte detaylar...

    KAFELER AÇIK MI KAPALI MI?

    Geçtiğimiz haftalarda kafeler ve restoranlar düşük, orta ve yüksek riskli illerde 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile müşterilerine iş yerinde hizmet vermeye başladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kafeler ile ilgili şu açıklamayı yaptı;

    Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır.Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek.

        İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ

        ''Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri Cumartesi ve/ veya Pazar günü 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

        Tüm risk gruplarında yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerleri; Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecek. HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edecek.

        Ancak bu işyerlerinde aynı masada; düşük ve orta risk grubunda bulunan illerdeki işyerlerinde en fazla 4 kişinin, yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerdeki işyerlerinde en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilecek.

        Tüm risk gruplarında yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve/veya Pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.
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