Kafeler açık mı kapalı mı? İstanbul Ankara İzmir kafeler kapandı mı?

Kafeler açık mı kapalı mı? Kafelerin son durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul Ankara İzmir'de kafeler kapandı mı sorusuna cevap aranıyor. Vaka sayılarının 30 bini geçmesi ve Türkiye'nin haritasının neredeyse tamamen kırmızıya dönmesiyle kafelerin durumuyla ilgili yeni kararlar alınmıştı. Peki, kafeler açık mı kapalı mı? İşte detaylar...
KAFELER AÇIK MI KAPALI MI?
Geçtiğimiz haftalarda kafeler ve restoranlar düşük, orta ve yüksek riskli illerde 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile müşterilerine iş yerinde hizmet vermeye başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kafeler ile ilgili şu açıklamayı yaptı;
Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır.Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek.