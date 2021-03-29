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    • 29.03.2021 16:02
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    Yeni açıklandı mı? ?

    ? Yeni açıklandı mı sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Türkiye'nin gözü 29 Mart tarihinde yapılacak kabine toplantısına çevrildi. AK Parti’nin 7. Olağan kongre sürecinin sona ermesinin ardından kulislerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabinenin bazı üyelerini değiştirebileceği iddiası gündeme gelmişti. Peki açıklandı mı?

    takvim.com.tr
    Yeni kabine listesi açıklandı mı? Yeni kabine bugün açıklanır mı?

    Yeni kabine listesi açıklandı mı? Yeni kabine bugün açıklanır mı? Yeni kabinede kimlerin olup olmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kabinede kimlerin olacağı merak edilen konuların başında geliyor. Bu akşamki toplantıda açıklama olup olmayacağı ise merak ediliyor.

    YENİ KABİNE LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

    Yeni kabine henüz belli olmadı. Yeni kabine listesinin açıklanıp açıklanmayacağı ise merak edilen konuların başında geliyor. Konuyla ilgili bir duyuru yapılmadı.

    HANGİ BAKANLAR DEĞİŞECEK?

    Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yer alan bakanlar; Adalet Bakanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Dışişleri Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Millî Savunma Bakanı, Sağlık Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak biliniyor.

    Bu bakanlıklardan hangilerinin değişeceği ise henüz netlik kazanmış değil.

        RESMİ AÇIKLAMA GELMİŞTİ!

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, son günlerde medyada çokça konuşulan kabine değişikliğine ilişkin gündemi belirleyen açıklamayı yaptı.

        Ünal kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı: "Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."
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        Haberler Güncel Yeni kabine listesi açıklandı mı? Yeni kabine bugün açıklanır mı?