Yeni kabine listesi açıklandı mı? Yeni kabine bugün açıklanır mı?

HANGİ BAKANLAR DEĞİŞECEK?

Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yer alan bakanlar; Adalet Bakanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Dışişleri Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Millî Savunma Bakanı, Sağlık Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak biliniyor.

Bu bakanlıklardan hangilerinin değişeceği ise henüz netlik kazanmış değil.