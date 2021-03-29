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    SON DAKİKA: Kısıtlama sonrası 'da trafik yoğunluğu

    Son dakika haberi! 'da Pazar günü kısıtlama sonrası haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB yoğunluk haritasına göre trafik durumu saat 08.10 itibariyle yüzde 60 oldu.

    İHA
    Kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu

    'da, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü trafik akışında yoğunluk yaşanıyor.


    Haftanın ilk iş gününde vatandaşların genelde kendi araçlarını tercih etmesi nedeniyle kentin ana arter ve caddelerinde trafik yoğunlaştı.
    'nün Acıbadem, Altunizade, Beylerbeyi katılımlarıyla, 'nün Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık katılımlarında trafik yoğunluğu gözlendi. D-100 Karayolunda trafik durma noktasına geldi.



    YÜZDE 60 OLDU
    Öte yandan her iki köprüde Anadolu yakasına geçişlerde trafik akıcı şekilde görülürken, Avrupa yakasına geçişlerde uzun araç kuyrukları oluştu. İBB yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.10 itibariyle yüzde 60 oldu.

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