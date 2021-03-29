Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2021 ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte Diyanet takvimi…

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2021 ilk oruç ne zaman tutulacak? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Mübarek Üç Aylar'ın sonuncusu olan ve farz kılınan oruç ibadetinin bir ay boyunca gerçekleştirileceği bol bol ibadet edilecek olan Ramazan ayı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre takvim de belli oldu, Kadir Gecesi'ni de içerisinde bulunduran Ramazan ayı 2021 takvimine haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz
RAMAZAN AYI NE ZAMAN 2021?
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecek. Orucun son günü ise 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arifesinde tutulacak.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2021
Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
İslam'ın beş şartı vardır. Bunlar, namaz kılmak, zekat vermek, Şehadet etmek, Hacca gitmek ve oruç tutmaktır. En önemli ibadetlerin başında gelen oruç, Allah'ın bize verdiği nimetlerin değerini anlamamızı sağlar. Ramazan ayı, Allah'ın bize bahşettiği sayısız nimet için şükretmemize vesile olur. Birçok ayette geçtiği üzere insanoğlu hem nankör hem de unutkandır. Bolluğun içindeyken bile daha fazlasını ister. Ancak Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bir yudum suyun ya da bir hurmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlarız.
Tutulan oruç, nefsi terbiye eder. Muhtaç durumdaki kişilerin durumunu çok daha iyi anlamamızı sağlar. Bu anlayış, beraberinde yardımlaşma ve dayanışmayı getirir. Müminler elinden geldiğince yakınındaki kişilere yardımda bulunur. Bununla birlikte Ramazan ayı hepimiz için bir sabır ayıdır. Allah, Al-i İmran Suresinin 146. ayetinde şöyle buyurmuştur: ''Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geride bırakın'' Sabır ve şükürle geçen Ramazan ayı, nefislerimizi terbiye ettiği gibi bizi de olgunlaştırır.