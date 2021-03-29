İzmir'de vatandaşı isyan ettiren olay! Şehrin göbeğine yapılan foseptik çukuruna sert tepki!

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Göztepe semtinde yapılmak istenen foseptik çukuruna tepki gösteren semt sakinleri, "21. yüzyılda vidanjör ve foseptik çukuru gibi ilkel yöntemleri kabul etmiyoruz, semtin alt yapısı için kalıcı çözümler üretin" çağrısında bulundu.
Sel baskını sonrası İzmir'i ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şikayetlerini ileten Göztepe semt sakinleri, bu sefer de semtin ortasında yapılan foseptik çukuruna tepki gösterdi. Oluşturulacak atık toplama çukurunun hiç bir şehir merkezinde olmadığını ifade eden semt sakinleri, çukur inşaatının durdurulup daha modern çözümler üretilmesini istedi.
YAZIN KOKU VE SİNEKTEN GEÇİLMEYECEK
Bölgenin pis sulardan ötürü özellikle yaz aylarında koku, haşere ve sinekten geçilmeyecek hale geleceğini belirten semt sakinleri, dairelerinde balkon ve pencere açamayacak duruma gelmekten endişe ediyor. Konak Belediyesinin duyarsızlığına sitem eden vatandaşlar, belediyeyi defalarca aradıklarını fakat çözüm bulamadıklarını söylediler.
BİNALARDAKİ ÇATLAKLAR KORKUTUYOR
Çukur kazısından ötürü binalarda oturulmayacak kadar sarsıldığını iddia eden apartman sakinleri, binalardaki oluşan çatlakların kendilerini korkuttuğunu bu yüzden evlerinde tedirginlik yaşadıklarını ifade ediyorlar.