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    • 29.03.2021 17:09
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    değişti mi? 29 Mart İstanbul güncel risk durumu! ?

    değişti mi? 29 Mart tarihinde yapılan kabine toplantısının ardından illere göre koronavirüs risk haritalarının da duyurulması bekleniyor. İstanbul güncel risk haritası ise merak edilen konuların başında geliyor. İlk yayınlanan haritada İstanbul'da risk durumu yüksek olarak belirlenmişti. Peki, !

    takvim.com.tr
    İstanbul koronavirüs risk haritası değişti mi? 29 Mart İstanbul güncel risk durumu! İstanbul hangi renk?

    29 Mart İstanbul koronavirüs risk haritası değişti mi? İstanbul risk durumu merak edilen konuların başında geliyor. Güncel haritada İstanbul'un renginin ne olacağı merak ediliyor. İstanbul hangi renk? İstanbul risk haritası nasıl oldu? İşte detaylar...

    İSTANBUL RİSK HARİTASI NASIL OLDU?

    İstanbul'un hangi renk olduğu henüz açıklanmadı. Kabine toplantısının ardından İstanbul risk haritasının nasıl olacağı merak ediliyor.

    GÜNCEL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI!

    Çok yüksek riskli iller

    Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

    Yüksek riskli iller

    İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

        Orta riskli iller

        Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

        Düşük riskli iller

        Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.
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        Haberler Güncel İstanbul koronavirüs risk haritası değişti mi? 29 Mart İstanbul güncel risk durumu! İstanbul hangi renk?