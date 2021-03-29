İstanbul koronavirüs risk haritası değişti mi? 29 Mart İstanbul güncel risk durumu! İstanbul hangi renk?

29 Mart İstanbul koronavirüs risk haritası değişti mi? İstanbul risk durumu merak edilen konuların başında geliyor. Güncel haritada İstanbul'un renginin ne olacağı merak ediliyor. İstanbul hangi renk? İstanbul risk haritası nasıl oldu? İşte detaylar...
İSTANBUL RİSK HARİTASI NASIL OLDU?
İstanbul'un hangi renk olduğu henüz açıklanmadı. Kabine toplantısının ardından İstanbul risk haritasının nasıl olacağı merak ediliyor.
GÜNCEL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI!
Çok yüksek riskli iller
Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.
Yüksek riskli iller
İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.