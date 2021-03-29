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    • 29.03.2021 10:03
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji gün vererek uyardı: Tüm yurtta etkili olacak! 29 Mart il il hava durumu raporu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, 'nun kuzeybatısı, Batı ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta başına kadar tarımsal faaliyetlerin başladığı/devam ettiği bazı bölgelerde zirai don hadisesi beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi. Öte yandan özellikle perşembe günü hava sağanak etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteoroloji gün vererek uyardı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeybatısının yüksekleri ve Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile beraber yer yer pus ve sis bekleniyor.


    Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 3 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    ZİRAİ METEOROLOJİK UYARI
    Yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki hafta başına kadar tarımsal faaliyetlerin başladığı/devam ettiği Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
    Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

    İZMİR °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

    MUĞLA °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ
    Az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 19°C
    Az bulutlu

    ANTALYA °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY °C, 19°C
    Az bulutlu

    ISPARTA °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin hafif yağmurlu, akşam saatlerinden sonra Konya'nın kuzeybatı ilçeleri ile Kırıkkale'nin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ANKARA °C, 12°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

        ÇANKIRI °C, 13°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

        ESKİŞEHİR °C, 11°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

        KONYA °C, 13°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı ilçeleri yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        BOLU °C, 9°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        DÜZCE °C, 12°C
        Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

        KASTAMONU °C, 11°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        ZONGULDAK °C, 10°C
        Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Çorum'un yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

        AMASYA °C, 16°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

        ARTVİN °C, 12°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 14°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 11°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

        ERZURUM °C, 5°C
        Parçalı ve az bulutlu

        HAKKARİ °C, 11°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 5°C
        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 9°C
        Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 17°C
            Az bulutlu

            GAZİANTEP °C, 16°C
            Az bulutlu

            SİİRT °C, 15°C
            Az bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 18°C
            Az bulutlu

            METEOROLOJİ HAFTALIK RAPORU PAYLAŞTI! İŞTE YURTTA SON DURUM
            Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftanın hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yeni hava durumu raporuna göre; sıcaklıklar artsa da yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak. Özellikle perşembe günü yurt geneli için sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

            METEOROLOJİ'DEN UYARI

            Meteoroloji'nin yayınladığı rapora göre; hava sıcaklıklarının yarın iç ve doğu kesimlerde artmaya devam edeceği, kuzeybatı kesimleri ile salı günü iç ve batı bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

            KASTAMONU VE BOLU'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

            Pazartesi günü yurdun kuzey kesiminde sağanak yağış etkili olacak. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, Kocaeli, Bursa'da sağanak yağış etkili olacak. İzmir'de bulutlu bir hava Antalya'da ise güneşli bir hava etkili olacak. Kastamonu ve Bolu'da karla karışık yağmur bekleniyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da güneş kendisini gösterecek.

            İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

                Sağanak yağış salı günü de kuzey kesimlerde etkili olmaya devam edecek. Bilecik'te karla karışık yağmur etkili olacak. İstanbul'da sağanak İzmir ve Ankara'da bulutlu havanın etkili olması bekleniyor.

                Çarşamba günü sağanak yağış etkisini artırarak devam edecek. Yurdun kuzeyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da sağanak yağış etkili olacak.

                PERŞEMBE GÜNÜ YURT GENELİNDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

                Perşembe günü ise yurdun büyük kısmı sağanak yağışın etkisine giriyor. İzmir'de çarşamba günü etkili olacak sağanak yağış perşembe günü kenti terk edecek. İstanbul'da ise sağanak yağış perşembe gününe kadar devam edecek. Bayburt, Ardahan ve Kars'ta karla karışık yağmur etkili olacak.

                Perşembe günü yurdu etkisi altına alan sağanak yağış cuma günü Batı'da yerini güneşli havaya bırakıyor. Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bitlis, Ağrı, Kars ve Ardahan'da cuma günü kar yağışı etkili olacak.

                Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmin raporu:

                    PAZARTESİ

                    SALI

                    ÇARŞAMBA
                        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji gün vererek uyardı: Tüm yurtta etkili olacak! 29 Mart il il hava durumu raporu