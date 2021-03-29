HAVA DURUMU | Meteoroloji gün vererek uyardı: Tüm yurtta etkili olacak! 29 Mart il il hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeybatısının yüksekleri ve Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile beraber yer yer pus ve sis bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 3 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ZİRAİ METEOROLOJİK UYARI
Yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki hafta başına kadar tarımsal faaliyetlerin başladığı/devam ettiği Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 19°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu