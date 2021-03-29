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    'dan beklenen adım geldi: Araba kilitlerinin açılmasında hatta ulaşımda bile kullanılabilecek

    Teknolojiyle birlikte, akıllı telefonlar hayatımızın merkezi haline geldi. Fotoğraf makinesi, mobil banka ve adeta bir ofis imkanı tanıyan telefonlarla ilgili pek çok yenilik denendi. Son hamle ise 'li teknoloji devi 'dan geldi. telefonları, dijital anahtara dönüştürmeyi hedefleyen şirketin isimli hizmetinin kullanımında sona gelindi.

    Google'dan beklenen adım geldi: Araba kilitlerinin açılmasında hatta ulaşımda bile kullanılabilecek
    Teknolojiyle birlikte, akıllı telefonlar hayatımızın merkezi haline geldi. Fotoğraf makinesi, mobil banka ve adeta bir ofis imkanı tanıyan telefonlarla ilgili pek çok yenilik denendi. Son hamle ise 'li teknoloji devi 'dan geldi. telefonları, dijital anahtara dönüştürmeyi hedefleyen şirketin Android Ready SE Alliance isimli hizmetinin kullanımında sona gelindi. Bu uygulama sayesinde cep telefonlarının araba/ ev anahtarı, port ve cüzdanların yerini alması hedeflendi. Uygulama, şimdilik Android cihazlarda kullanılabilecek.
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    Haberler Güncel Google'dan beklenen adım geldi: Araba kilitlerinin açılmasında hatta ulaşımda bile kullanılabilecek