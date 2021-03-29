Google'dan beklenen adım geldi: Araba kilitlerinin açılmasında hatta ulaşımda bile kullanılabilecek

Teknolojiyle birlikte, akıllı telefonlar hayatımızın merkezi haline geldi. Fotoğraf makinesi, mobil banka ve adeta bir ofis imkanı tanıyan telefonlarla ilgili pek çok yenilik denendi. Son hamle ise ABD'li teknoloji devi Google'dan geldi. Android telefonları, dijital anahtara dönüştürmeyi hedefleyen şirketin Android Ready SE Alliance isimli hizmetinin kullanımında sona gelindi. Bu uygulama sayesinde cep telefonlarının araba/ ev anahtarı, ePasaport ve cüzdanların yerini alması hedeflendi. Uygulama, şimdilik Android cihazlarda kullanılabilecek.
- Güncel
- 29.03.2021 Gazete