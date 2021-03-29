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    • 29.03.2021 09:47
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    kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Fazıl Ender Uzun oynadığı filmler neler?

    kimdir? Hababam Sınıfı serisinden hafızalara kazınan Yeşilçam'ın usta aktörü Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti. Hababam Sınıfı serisinde de rol alan usta oyuncu Fazıl Ender Uzun, bugün Küçükçekmece'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Peki, , kaç yaşındaydı, nereli?

    takvim.com.tr
    Fazıl Ender Uzun kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Fazıl Ender Uzun oynadığı filmler neler?

    Fazıl Ender Uzun kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Yeşilçam'ın usta aktörlerinden Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti. Hababam Sınıfı filmlerinde de rol alan ünlü oyuncunun ölümünün ardından Fazıl Ender Uzun kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Fazıl Ender Uzun oynadığı filmler nelerdir?

    FAZIL ENDER UZUN KİMDİR?

    Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Fazıl Ender Uzun hayatı merak edilirken ünlü oyuncunun ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

    1 hafta önce kemik tümörü teşhisi konulan 69 yaşındaki Fazıl Ender Uzun, dün hayatını kaybetti. Hababam Sınıfı serisinde de rol alan usta oyuncu Fazıl Ender Uzun, bugün Küçükçekmece'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

    HABABAM SINIFI YAZARI KİMDİR?

    Hababam Sınıfı'nın yazarı, öykücü, romancı, şair ve öğretmen olan Rıfat Ilgaz yazarlığa başladığı günlerden ölümüne kadar yasaklar ve baskılar altında sanatına hayat vermeye çalıştı. Yazdığı çocuk kitapları dahi sorgulandı, toplatıldı. O dönemlerde yasaklanan 'Karartma Geceleri' eseri yıllar sonra MEB'in 100 Temel Eser listesine girdi.

    Hababam Sınıfını Dolmuş Dergisinde bölümler halinde yayımlamaya başladığında okuyucudan ciddi bir ilgi gördü. İlginin üzerine parça parça hikayeler şeklinde yazmaya devam etmiştir. Dergide yayınlanan öyküler 1957 yılında roman haline getirildi.

        1966 yılında sanatçı tarafından tiyatro haline getirilen eser Ulvi Uraz Tiyatro Topluluğu tarafından Beyoğlu Küçük Sahnede oynanmaya başladı ve çok yoğun bir ilgi gördü.

        1975'de Ertem Eğilmez'in yönetmenliğinde beyaz perdeye aktarıldı. Türk Sinema tarihinin en çok sevilen ve izlenen filmi olma özelliğini günümüzde de sürdürmektedir.

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        Haberler Güncel Fazıl Ender Uzun kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Fazıl Ender Uzun oynadığı filmler neler?