Fazıl Ender Uzun kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Fazıl Ender Uzun oynadığı filmler neler?

1966 yılında sanatçı tarafından tiyatro haline getirilen eser Ulvi Uraz Tiyatro Topluluğu tarafından Beyoğlu Küçük Sahnede oynanmaya başladı ve çok yoğun bir ilgi gördü.

1975'de Ertem Eğilmez'in yönetmenliğinde beyaz perdeye aktarıldı. Türk Sinema tarihinin en çok sevilen ve izlenen filmi olma özelliğini günümüzde de sürdürmektedir.