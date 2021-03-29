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    • 29.03.2021 17:27
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    ? 29 Mart güncel ! Ankara koronavirüs risk haritası değişti mi?

    Ankara koronavirüs risk haritası değişti mi? 29 Mart tarihinde yapılan kabine toplantısının ardından illere göre koronavirüs risk haritalarının da duyurulması bekleniyor. Ankara güncel risk haritası ise merak edilen konuların başında geliyor. İlk yayınlanan haritada Ankara'da risk durumu orta seviye olarak belirlenmişti. Peki, !

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    Ankara hangi renk? 29 Mart güncel Ankara risk durumu!

    29 Mart Ankara koronavirüs risk haritası değişti mi? Ankara risk durumu merak edilen konuların başında geliyor. Güncel haritada Ankara'nınrenginin ne olacağı merak ediliyor. Ankara hangi renk? Ankara risk haritası nasıl oldu? İşte detaylar...

    ANKARA KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI!

    Ankara koronavirüs risk haritasının değişip değişmediği henüz açıklanmadı. Ankara koronavirüs risk haritasının kabine toplantısının ardından değişmesi bekleniyor.

    GÜNCEL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI!

    Çok yüksek riskli iller

    Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

    Yüksek riskli iller

    İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

        Orta riskli iller

        Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

        Düşük riskli iller

        Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.
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        Haberler Güncel Ankara hangi renk? 29 Mart güncel Ankara risk durumu! Ankara koronavirüs risk haritası değişti mi?