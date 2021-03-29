29 Mart Ankara koronavirüs risk haritası değişti mi? Ankara risk durumu merak edilen konuların başında geliyor. Güncel haritada Ankara'nınrenginin ne olacağı merak ediliyor. Ankara hangi renk? Ankara risk haritası nasıl oldu? İşte detaylar...
ANKARA KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI!
Ankara koronavirüs risk haritasının değişip değişmediği henüz açıklanmadı. Ankara koronavirüs risk haritasının kabine toplantısının ardından değişmesi bekleniyor.
GÜNCEL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI!
Çok yüksek riskli iller
Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.
Yüksek riskli iller
İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.