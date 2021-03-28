



"28 Mart Pazar günü saat 09:00'da sıralarında Koşuyolu semtinde bir tanıdığım beni cep telefonumdan arayarak derneğimizin bulunduğu binada hareketlilik olduğunu söyledi. Bunun üzerine derneğimizin bulunduğu binaya gittiğimde derneğimizin dış giriş kapısını anahtar ile açamadım. Açamayınca kapının kilit göbeğinin değiştirilmiş olduğunu anladım ve derneğin kapalı olan penceresinden içeriye baktığımda dernekte bulunan ve derneğimize ait eşyaların olmadığını, eşyaların boşaltılmış olduğunu gördüm. Kapının kilit göbeği değiştirilmiş olduğu için derneğin içine giremedim. Bu sebeple derneğimize ait hangi eşyaların alındığını tam olarak tespit edemedim. Derneğimizin bulunduğu bina içerisinde çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon ve bunun gibi eşyalar bulunmaktaydı. Pencereden baktığımda, pencereden gözüken derneğin salon kısmında bulunan maddi değerlerini tam olarak bilmediğim 3 adet yuvarlak, 4 adet dört köşe olmak üzere toplamda 7 adet masa, 50 adet civarı deri kaplamalı ahşap sandalyenin yerinde olmadığını gördüm. Öğrendiğim kadarıyla Kadıköy Belediyesi ve zabıta ekiplerinin derneğimizde bulunan eşyaları boşalttığını ve aldığını öğrendim. Ben pandemi sebebiyle sokağa çıkma yasağının olduğu ve derneğin boş olduğu zamanda, tarafımıza haber verilmeden, herhangi yazılı ve resmi bir tebligat yapılmadan, izinsiz bir şekilde derneğimize girip derneğimize ait eşyaları alan Kadıköy Belediyesi ve sorumlularından yetkilisi olduğum Koşuyolu Spor Kulübü Derneği adına davacı ve şikayetçiyim."