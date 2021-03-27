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    • 27.03.2021 09:19
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    SON DAKİKA: YSK 2020 verileriyle duyurdu! İllerin milletvekili sayıları değişti

    Son dakika haberi! (YSK), Resmi Gazete’de yayımlanan Karar ile bazı illerin milletvekili çıkarma sayılarında değişikliğe gitti. ile Bayburt illerinin milletvekili sayısı azalırken, ve ’nin ise milletvekili sayısı arttı.

    AA
    YSK açıkladı! İllerin vekil sayıları değişti

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısını tespit etti.

    Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5. maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının YSK tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 6 ay içinde tespit edilerek duyurulacağı hükmünün yer aldığı belirtildi.

    Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2020 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2020 yılı nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayısı hesaplandı.

    Yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller bir, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölündü. Böylelikle 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı.




        İSTANBUL'UN VEKİL SAYISI DÜŞTÜ
        Mersin'in çıkaracağı milletvekili sayısı bir artarak 12'den 13'e ve Tunceli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı bir artarak 1'den 2'ye çıktı. İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 98'den 97'ye ve Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayısı 2'den 1'e düştü.

        YSK kararına göre 36 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara üç, 20 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Bursa iki, 97 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul üç, 28 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir iki seçim çevresine bölündü.

        Buna göre, milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle:

        İLİ

        MİLLETVEKİLİ SAYISI

        İLİ

        MİLLETVEKİLİ SAYISI

        ADANA

        15

        KOCAELİ

        13

        ADIYAMAN

        5

        KONYA

        15

        AFYONKARAHİSAR

        6

        KÜTAHYA

        5

        AĞRI

        4

        MALATYA

        6

        AMASYA

        3

        MANİSA

        10

        ANKARA

        36

        KAHRAMANMARAŞ

        8

        ANTALYA

        17

        MARDİN

        6

        ARTVİN

        2

        MUĞLA

        7

        AYDIN

        8

        MUŞ

        4

        BALIKESİR

        9

        NEVŞEHİR

        3

        BİLECİK

        2

        NİĞDE

        3

        BİNGÖL

        3

        ORDU

        6

        BİTLİS

        3

        RİZE

        3

        BOLU

        3

        SAKARYA

        7

        BURDUR

        3

        SAMSUN

        9

        BURSA

        20

        SİİRT

        3

        ÇANAKKALE

        4

        SİNOP

        2

        ÇANKIRI

        2

        SİVAS

        5

        ÇORUM

        4

        TEKİRDAĞ

        8

        DENİZLİ

        7

        TOKAT

        5

        DİYARBAKIR

        12

        TRABZON

        6

        EDİRNE

        4

        TUNCELİ

        2

        ELAZIĞ

        5

        ŞANLIURFA

        14

        ERZİNCAN

        2

        UŞAK

        3

        ERZURUM

        6

        VAN

        8

        ESKİŞEHİR

        7

        YOZGAT

        4

        GAZİANTEP

        14

        ZONGULDAK

        5

        GİRESUN

        4

        AKSARAY

        4

        GÜMÜŞHANE

        2

        BAYBURT

        1

        HAKKARİ

        3

        KARAMAN

        3

        HATAY

        11

        KIRIKKALE

        3

        ISPARTA

        4

        BATMAN

        5

        MERSİN

        13

        ŞIRNAK

        4

        İSTANBUL

        97

        BARTIN

        2

        İZMİR

        28

        ARDAHAN

        2

        KARS

        3

        IĞDIR

        2

        KASTAMONU

        3

        YALOVA

        3

        KAYSERİ

        10

        KARABÜK

        3

        KIRKLARELİ

        3

        KİLİS

        2

        KIRŞEHİR

        2

        OSMANİYE

        DÜZCE

        TOPLAM

        4

        3

        600

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: YSK 2020 verileriyle duyurdu! İllerin milletvekili sayıları değişti