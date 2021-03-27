Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? 27 Mart bugün Berat Kandili mi?

Bugün kandil mi? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan önemli tarihler merak edilirken bugün kandil mi sorusu gündem oldu. 27 Mart bugün ne kandili? Vatandaşlar kandil olup olmadığını merak ederken, mübarek Berat Kandili'nde ibadetler yapılacak, dualar edilecek.,
BUGÜN KANDİL Mİ?
Berat Kandili 14 Şaban gününü 15 Şaban'a bağlayan gece idrak ediliyor. 27 Mart yani bugün Berat Kandili olmaktaıdr.
BERAT KANDİLİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?
Berat gecesi müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi âdet halini almıştır. Hz. Peygamber'in, "Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" buyurduğu rivayet edilmiştir (Tirmizî, "Ṣavm", 39; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191).
Diğer bir rivayete göre de Hz. Peygamber, "Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!' der" buyurmuştur (İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191).