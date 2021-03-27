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    • 27.03.2021 19:03
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    Başkan Erdoğan'dan mesajı

    Başkan , Musevilerin dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Toplumumuzun bütün kesimlerinin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışma dün olduğu gibi bugün de yarın da barış ve huzurumuzu muhafaza edecek en önemli güvencemizdir. Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilerin Hamursuz Bayramını tekrar kutluyor, kendilerine esenlikler diliyorum." ifadelerine yer verdi.

    Başkan'dan Hamursuz Bayramı mesajı

    Cumhurbaşkanı , dolayısıyla mesaj yayımladı.

    Erdoğan'ın mesajında, "Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından Pesah vesilesiyle, Musevi vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Kadim medeniyetimizden devraldığımız 'dini inançlara saygı ve hoşgörü' mirasına sahip çıkarak, bu topraklarda yüzyıllardır barış ve huzur içinde bir arada bulunduğumuz tüm inanç mensuplarının ibadet ve geleneklerini yaşamalarına çok büyük ehemmiyet veriyoruz. Toplumumuzun bütün kesimlerinin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışma dün olduğu gibi bugün de yarın da barış ve huzurumuzu muhafaza edecek en önemli güvencemizdir. Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilerin Hamursuz Bayramını tekrar kutluyor, kendilerine esenlikler diliyorum." ifadeleri yer aldı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı