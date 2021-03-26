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    • 26.03.2021 17:46
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    Son dakika: Başkan Erdoğan ü'nde heyetini kabul etti!

    Son dakika haberine göre Başkan , Başkanı ile Konsey üyesi Abdullah Hüseyin El Lafi'yi kabul etti. 'daki Cumhurbaşkanlığı ü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer alıyor.

    Erdoğan'dan Vahdettin Köşkü'nde önemli kabul

    Başkan , Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve beraberindeki heyetle çalışma ziyaretinde bir araya geldi.

    Erdoğan'ın, ü'nde Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi, konsey üyesi Abdullah Hüseyin El Lafi ve beraberindeki heyetle görüşmesi saat 17.05'de başladı.

    Görüşmede, Dışişleri Bakanı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer alıyor.

    Libya Başkanlık Konseyinin, göreve başlamasının ardından 'ye düzenledikleri bu ilk ziyarette, Türkiye-Libya arasındaki köklü ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçiriliyor.

    İş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımların ele alındığı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde de bulunuluyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde Libya heyetini kabul etti!