2021 BERAT KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Hayırlı kandiller…



Bu mübarek gecede dualarınızın kabul ve makbul olması dileklerimle. Beraat Kandilinizi kutlar, size ve sevdiklerinize hayırlara vesile olmasını dilerim.



Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak… Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!