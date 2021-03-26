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    • 26.03.2021 23:50
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    i mesajları sözleri resimli! 27 Mart ! Kısa uzun sözleri...

    tüm fazileti ve huzuruyla idrak ediliyor. 'nde vatandaşlar sevdiklerine i mesajları gönderiyor. Sosyal medya ve mesajlaşma programlarıyla paylaşılan sizler için derledik. 27 Mart na haberimizden ulaşabilir ve resimli Kandili sözlerini paylaşabilirsiniz. Önemli gün ve geceler arasında Regaip Kandili ve Miraç Kandili sonrası gelmektedir. Berat gecesi islam dini için çok özel bir gecedir. Berat kelime anlamı itibariyle temize çıkma anlamına gelir. İşte en güzel Berat Kandili mesajları!

    takvim.com.tr
    Berat Kandili mesajları sözleri resimli!

    Berat Kandili resimli mesajları sözleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 27 Mart Berat Kandili en güzel mesajları arama motorlarında sorgulanıyor. Berat Kandili'nde sosyal medya veya mesaj yoluyla resimli mesajlar paylaşmak isteyen vatandaşlar da Berat Kandili resimli mesajları sözleri hakkında araştırma yapıyor. Tüm faziletiyle idrak edilecek mübarek günlerden birisi olan Berat Kandili'nde vatandaşlar mesajlar paylaşacak. Sizler için derlediğimiz haberden en güzel Berat Kandili mesajlarına ulaşabilirsiniz.

    2021 BERAT KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

    Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Hayırlı kandiller…

    Bu mübarek gecede dualarınızın kabul ve makbul olması dileklerimle. Beraat Kandilinizi kutlar, size ve sevdiklerinize hayırlara vesile olmasını dilerim.

    Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak… Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

    Bu gece Berat Kandili.. Günahtan kurtuluş gecesi.. Haydi dua edelim.. Temizlensin günah defterleri.. İyi kandiller…

    Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez.

    Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle. Hayırlı Kandiller.
    Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarIar. Kainatın en güzel gülünün kokusunun üzerinizde oIması temennisiyle… İyi Kandiller..

        Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.

        Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.



        Berat Kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

        Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

        Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

        Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Beraat kandiliniz mübarek olsun..
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