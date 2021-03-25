Vedat Milor, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi (Güncel haberler)

Ünlü gurme Vedat Milor, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Twitter'dan "Sütlaç mı, Baklava mı?" anketi düzenledi. Tam 143 bin kişi oy verdi ve yüzde 54'ü baklayı tercih etti. Sosyal medyaya damga vuran anket, baklava ve sütlaççıların da gündemindeydi. Baklavacı Nail Güllüoğlu da "Bıçağın takırtısı, oklavanın tıkırtısı, baklavanın hışırtısı, mermerin zıngırtısı, yağın cızırtısı. Sütlaç yapan arkadaşlar, bu kadar zor bir mesleğe de saygı duyulsun" dedi. Sütlaççılar ise "Sütlaç, 4 mevsim günün her saati yenir, baklavanın öyle olduğunu düşünmüyoruz" diyerek ürünlerine destek verdi.

ELİNE SAĞLIK

Grafiti sanatçısı Bansky, sağlık çalışanlarına destek verdi. İngiltere'deki Southampton Üniversitesi Hastanesi'nin duvarına Game Changer (Çığır Açan) isimli resim çizdi. Siyah beyaz eser için önceki gün açık artırma düzenlendi. Gizemli bir alıcı esere 19 milyon 450 bin Euro (yaklaşık 183 milyon TL) ödedi. Paranın tamamı sağlık çalışanlarına gitti.

GEYİK DEĞİL GERÇEK!

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, 2021-2022 av dönemi tazminat bedellerini açıkladı. Buna göre yaban koyunu vurmanın cezası 267 bin, alageyik ve yaban keçisi vurmanın cezası 60 bin, boz ayı vurmanın cezası 30 bin TL olacağı vurgulandı. Diğer cezalar ise şöyle sıralandı: Çizgili sırtlan ve karakulak vurmanın cezası 26 bin 500, kızıl geyik vurmanın cezası 35 bin, Akdeniz foku vurmanın cezası 16 bin, ceylan vurmanın cezası 25 bin, vaşak vurmanın cezası ise 13 bin 200 lira...