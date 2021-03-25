Aynı yöne gideceğimiz için bizimle birlikte gelmek istediklerini söylediler. Hep birlikte çıktık. Arkadaşları sırasıyla evlerine bıraktım. Sonra araçta D.A. kaldı. Aracın arka koltuğuna oturmuştu. Diğer arkadaşları bırakınca müşteki kendi isteğiyle benim yanıma ön koltuğa geçti. Ben bu sırada telefon görüşmesi yaptım.

Buluşacağım kişilerle 30-40 dakika sonra buluşacağım konusunda konuşma geçti. Müşteki bu konuşmayı duydu. Bu süreyi birlikte geçirebileceğimi söyledi. Sonrasında Dudullu tepesine gittik. Burada banka oturduk. Aramızda herhangi olumsuz bir durum yaşanmadı. Gündeme ilişkin konuşmalar yaptık. Benim müştekiye yönelik cinsel içerikli bir konuşmam teklifim ya da bir eylemim kesinlikle olmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek beraatini istedi.