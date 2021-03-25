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    • 26.03.2021 00:44
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    Son dakika! Başkan Erdoğan, Başkanı ile görüşecek

    Gelen son dakika haberine göre, Başkanı ile Konsey üyesi i, Başkan 'ın davetine icabetle, 26 Mart 2021 (bugün) çalışma ziyareti yapacak.

    Son dakika haberi... Başkanı ile Konsey üyesi i, Başkan 'ın davetine icabetle, 26 Mart 2021 (bugün) çalışma ziyareti yapacak.

    Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;

    " Başkanlık Konseyi'nin göreve başlamasının ardından 'ye düzenleyeceği ilk ziyarette, Türkiye ve Libya arasındaki köklü ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.

    Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor."

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    Haberler Güncel Son dakika! Başkan Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El Menfi ile görüşecek