Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu haftaki Cuma hutbesi yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu haftanın hutbesinin konusu "Berat Kandili" olarak duyuruldu. Her hafta yayımlanan hutbeyi önceden okumak isteyen vatandaşlar bu bağlamda 26 Mart Cuma hutbesi hakkında araştırmalara başladı.

CUMA HUTBESİ 26 MART 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı ile 26 Mart Cuma Hutbesi konusu ve tüm detayları şöyle;