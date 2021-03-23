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    Teknoloji sanatla harmanlandı: NFT ile satılan sanat eserleri, rekor kırdı

    Teknoloji sanatla harmanlandı. Non-Fungible Token (NFT-değiştirilemez para) ile satılan sanat eserleri, rekor kırdı. Dünyanın en pahalı kripto sanat eserleri şöyle sıralandı.

    Dijital sanat!

    Teknoloji sanatla harmanlandı. Non-Fungible Token (NFT-değiştirilemez para) ile satılan sanat eserleri, rekor kırdı. Dünyanın en pahalı kripto sanat eserleri şöyle sıralandı.

    1- EVERYDAYS.THE FİRST 5,000 DAYS- 69 milyon dolar.
    2- 7804- 7.6 milyon dolar.


    3- CROSSROAD: 6.6 milyon dolar.
    4- JACK DORSEY'İN İLK TWEET'İ: 2.5 milyon dolar.
    5- 6965: 1.54 milyon dolar.
    6- SSX3LAU: 1.33 milyon dolar.


    7- NOT FORGETTEN BUT GONE: 1 milyon dolar.
    8- HAİRY: 888 bin dolar.
    9- MF Koleksiyonu: 777 bin dolar.
    10- KEDİ NYAN- 590 bin dolar.

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    Haberler Güncel Teknoloji sanatla harmanlandı: NFT ile satılan sanat eserleri, rekor kırdı