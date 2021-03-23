Teknoloji sanatla harmanlandı: NFT ile satılan sanat eserleri, rekor kırdı

Teknoloji sanatla harmanlandı. Non-Fungible Token (NFT-değiştirilemez para) ile satılan sanat eserleri, rekor kırdı. Dünyanın en pahalı kripto sanat eserleri şöyle sıralandı.
1- EVERYDAYS.THE FİRST 5,000 DAYS- 69 milyon dolar.
2- 7804- 7.6 milyon dolar.
3- CROSSROAD: 6.6 milyon dolar.
4- JACK DORSEY'İN İLK TWEET'İ: 2.5 milyon dolar.
5- 6965: 1.54 milyon dolar.
6- SSX3LAU: 1.33 milyon dolar.
7- NOT FORGETTEN BUT GONE: 1 milyon dolar.
8- HAİRY: 888 bin dolar.
9- MF Koleksiyonu: 777 bin dolar.
10- KEDİ NYAN- 590 bin dolar.