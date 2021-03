Teknoloji sanatla harmanlandı: NFT ile satılan sanat eserleri, rekor kırdı

Teknoloji sanatla harmanlandı. Non-Fungible Token (NFT-değiştirilemez para) ile satılan sanat eserleri, rekor kırdı. Dünyanın en pahalı kripto sanat eserleri şöyle sıralandı.

1- EVERYDAYS.THE FİRST 5,000 DAYS- 69 milyon dolar.

2- 7804- 7.6 milyon dolar.



3- CROSSROAD: 6.6 milyon dolar.

4- JACK DORSEY'İN İLK TWEET'İ: 2.5 milyon dolar.

5- 6965: 1.54 milyon dolar.

6- SSX3LAU: 1.33 milyon dolar.



7- NOT FORGETTEN BUT GONE: 1 milyon dolar.

8- HAİRY: 888 bin dolar.

9- MF Koleksiyonu: 777 bin dolar.

10- KEDİ NYAN- 590 bin dolar.