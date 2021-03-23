





"ORTAK ÇABA SARF ETME" MESAJI

Türkiye ve ABD arasındaki yakın müttefiklik ilişkilerinin karşılıklı saygı çerçevesinde ortak çıkar ve stratejik önceliklere odaklanan bir zeminde ilerlemesi gereğinin altı çizildi. İki ülke arasında anlaşmazlık unsuru olan S-400 ve F-35 gibi konuların yapıcı bir angajmanla çözüme kavuşturulması için ortak çaba sarf edilmesinin önemi vurgulandı.