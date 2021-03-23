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    • 23.03.2021 17:47
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    Son dakika: ile arasında kritik temas! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Sullivan ile görüştü

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ile telefonda görüştü. Görüşmede, - ikili ilişkilerinin seyri başta olmak üzere , , gibi bölgesel konular ve Kovid-19 ile mücadele ele alındı. İki ülke arasında anlaşmazlık unsuru olan ve gibi konuların yapıcı bir angajmanla çözüme kavuşturulması için ortak çaba sarf edilmesinin önemi vurgulandı. Küresel ölçekte kadına karşı her türlü şiddetin önlenmesi için kararlılıkla mücadeleye devam edileceğinin altı çizildi.

    Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Jake Sullivan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin seyri başta olmak üzere Suriye, Libya, Irak gibi bölgesel konular ve Kovid-19 ile mücadele ele alındı.




    "ORTAK ÇABA SARF ETME" MESAJI
    Türkiye ve ABD arasındaki yakın müttefiklik ilişkilerinin karşılıklı saygı çerçevesinde ortak çıkar ve stratejik önceliklere odaklanan bir zeminde ilerlemesi gereğinin altı çizildi. İki ülke arasında anlaşmazlık unsuru olan S-400 ve F-35 gibi konuların yapıcı bir angajmanla çözüme kavuşturulması için ortak çaba sarf edilmesinin önemi vurgulandı.



    SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILAR DURDURULMALI
    PYD/YPG/PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil her türlü terör gruplarına karşı, ayrım gözetmeksizin kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiği noktasında Türkiye'nin hassasiyeti ve kararlılığı ifade edildi. Suriye'de kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için siyasi sürecin ve anayasa çalışmalarının desteklenmesi beklenen bir dönemde, sivillere yönelik saldırıların durdurulması gerektiği belirtildi.




        LİBYA'DAKİ SON DURUM
        Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetinin güvenoyu almasıyla birlikte siyasi sürecin işlemesi ve istikrarın sağlanması yolundaki ilerlemeden duyulan memnuniyet dile getirildi.



        KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE MESAJI
        Görüşmede ayrıca küresel ölçekte kadına karşı her türlü şiddetin önlenmesi için kararlılıkla mücadeleye devam edileceğinin altı çizildi.

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        Haberler Güncel Son dakika: Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Sullivan ile görüştü