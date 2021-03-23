Son dakika: DHKP-C'nin şifrelerini SD kart ortaya çıkardı! İlçelere göre kod isim!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 16'sı tutuklu 30 sanık hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul ağır ceza mahkemesince kabul edilerek sanıkların yargılanmasına başlandı.
İddianamede, 4 Ekim 2020'de terör örgütü DHKP/C güdümünde faaliyet yürüten İdil Kültür Merkezi'nde arama yapıldığı anlatılarak, burada bir odanın içinde çelik levha ve güçlendirilmiş demirlerle çerçeveli kısımlara rastlandığı aktarıldı.
Yerde pense ile kırılmış dijital malzemelerin bulunduğu, asma tavan arasında ise parçalanmış cep telefonu ile bir hafıza kartı ele geçirildiği ifade edilen iddianamede, hafıza kartında yapılan incelemede, örgütün yurt dışındaki merkez komitesi ile Türkiye'de bulunan örgüt mensupları arasında yapılan yazışmaların deşifresine ulaşıldığı kaydedildi.
İddianamede, örgütün bu yazışmaları, harddiski bulunmayan, flash bellek üzerinden "Knoppix ve Linux" tabanlı işletim sistemleri ile çalışan, "ram" kısımları olası bir operasyonda sökülüp kırılabilecek şekilde açıkta bırakılan, internet bağlantısı olmayan ve sadece bu iş için kullanılan bilgisayarlar üzerinde yaptığı ifade edildi.
Bu bilgisayarlarda oluşturulan yazışma dosyalarının, "yazışma telefonu" adı verilen ve sadece bu iş için kullanılan telefonlar üzerinden örgüt merkez komitesine gönderildiği belirtilen iddianamede, örgüt mensuplarının bu telefonları "zula" olarak tabir edilen yerlerde sakladığı anlatıldı.
"ÖRGÜT MENSUPLARI KARTI YUTARAK İMHA ETMEKTEDİR"
İddianamede, yazışma yapan örgüt mensuplarının, yazışma içeriklerini SD kart içerisinde sakladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Örgüt mensubu bu kartları bir yerden bir yere giderken ağzının içinde streç filme sararak saklamakta, olası bir polis operasyonu veya uygulamasına denk geldiğinde kartı yutarak imha etmektedir. Eğer kartlar yazışma yapılan yerlerde ise pense, kargaburnu, çekiç gibi aletlerle kırılıp atılmakta, bu aletlere erişim yoksa kartlar zula tabir edilen tavan arası, çakmak içi, kıyafetlere dikilmiş özel bölmeler, anahtarlık içi gibi yerlere saklanmaktadır."