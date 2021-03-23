Son dakika: DHKP-C'nin şifrelerini SD kart ortaya çıkardı! İlçelere göre kod isim!

Yerde pense ile kırılmış dijital malzemelerin bulunduğu, asma tavan arasında ise parçalanmış cep telefonu ile bir hafıza kartı ele geçirildiği ifade edilen iddianamede, hafıza kartında yapılan incelemede, örgütün yurt dışındaki merkez komitesi ile Türkiye'de bulunan örgüt mensupları arasında yapılan yazışmaların deşifresine ulaşıldığı kaydedildi.

İddianamede, örgütün bu yazışmaları, harddiski bulunmayan, flash bellek üzerinden "Knoppix ve Linux" tabanlı işletim sistemleri ile çalışan, "ram" kısımları olası bir operasyonda sökülüp kırılabilecek şekilde açıkta bırakılan, internet bağlantısı olmayan ve sadece bu iş için kullanılan bilgisayarlar üzerinde yaptığı ifade edildi.

Bu bilgisayarlarda oluşturulan yazışma dosyalarının, "yazışma telefonu" adı verilen ve sadece bu iş için kullanılan telefonlar üzerinden örgüt merkez komitesine gönderildiği belirtilen iddianamede, örgüt mensuplarının bu telefonları "zula" olarak tabir edilen yerlerde sakladığı anlatıldı.