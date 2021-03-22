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    • 22.03.2021 11:42
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    SON DAKİKA: MSB: 3 günde 35 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre, , harekat bölgesinde son 3 günde 35 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    AA
    Bakanlık 3 günlük bilançoyu açıkladı!

    (MSB), son 3 günde bölgesinde 35 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    3 GÜNDE 35 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
    Açıklamada, böylece Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının toplam 35 olduğu kaydedildi.

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