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    • 22.03.2021 21:02
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    'na 'Erişilebilir İşyerleri' kategorisinde birincilik ödülü!

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri" töreninde 'Erişilebilir İşyerleri' kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

    İstanbul Havalimanı'na birincilik ödülü!

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri" töreninde 'Erişilebilir İşyerleri' kategorisinde birinci seçildi.

    Havalimanı İşletmeci CEO'su 'ya ödülünü Cumhurbaşkanı 'ın eşi takdim etti.

    Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu, "Erişilebilirlik kültürünü oluşturmak ve engelsiz bir havalimanı yaratmak boynumuzun borcu. İstanbul Havalimanı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Erişilebilir İşyerleri' kategorisinde 1. seçildi. Sn. Emine Erdogan Hanımefendi ve Sn. Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk ödülümüzü verdiler" dedi.

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