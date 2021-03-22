Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri" töreninde 'Erişilebilir İşyerleri' kategorisinde İstanbul Havalimanı birinci seçildi.

Havalimanı İşletmeci İGA CEO'su Kadri Samsunlu'ya ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan takdim etti.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu, "Erişilebilirlik kültürünü oluşturmak ve engelsiz bir havalimanı yaratmak boynumuzun borcu. İstanbul Havalimanı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Erişilebilir İşyerleri' kategorisinde 1. seçildi. Sn. Emine Erdogan Hanımefendi ve Sn. Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk ödülümüzü verdiler" dedi.

Erişilebilirlik kültürünü oluşturmak ve engelsiz bir havalimanı yaratmak boynumuzun borcu. @igairport @ailevecalisma Bakanlığı tarafından 'Erişilebilir İşyerleri' kategorisinde 1. seçildi. 🧿🥇Sn. @EmineErdogan Hanımefendi ve Sn. Bakanımız @ZehraZumrutS ödülümüzü verdiler. pic.twitter.com/BMVnaeYcHa — Kadri Samsunlu (@Ksamsunlu) March 22, 2021

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