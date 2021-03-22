Doğu Akdeniz'de önemli gelişme! Türkiye ile Yunanistan arasında kırmızı telefon anlaşması

YUNAN To Vima gazetesine göre iki ülke silahlı kuvvetlerinin harekât daireleri arasında 'kırmızı telefon' olarak bilinen direkt iletişim hattı kurulmasında anlaşmaya varıldı.
Mutabakatın 2 hafta önce NATO'da sağlandığını belirten To Vima, söz konusu doğrudan iletişim hattının 24 saat açık tutulacağını aktardı.
DİREKT İLETİŞİM
Atina Haber Ajansı (ANA) ise, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın geçen cuma günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesinde, harekât dairelerine direkt iletişim hattı konusunu da görüştüklerini belirtti.