Ankara'da 5 katlı apartmanın çatısına isabet eden yıldırım hasara neden oldu

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Tunahan Caddesi'nde bulunan binanın çatısına yıldırım isabet etti.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, çatıda çıkan küçük çaplı yangın çevredekilerce söndürüldü.

Binadaki bazı pencerelerin camları kırıldı, elektrik panosu patladı, son katın tavanında çatlak oluştu.

Bina sakinlerinden Sedat Vurucu, olay esnasında evde bulunmadığını ancak aile üyelerinin büyük korku yaşadığını söyledi.

Vurucu, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.

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