AK Parti Kongresi ne zaman yapılacak? AK Parti Kongresi nerede, saat kaçta?

AK Parti Kongresi ne zaman, nerede, saat kaçta? 2021 AK Parti Kongresine sayılı saatler kaldı. Kongrede slogan "Türkiye için güven ve istikrar" olarak belirlenirken Başkan Erdoğan da 2023 seçimleri için manifestosunu duyuracak. Binlerce kişinin katılım göstereceği AK Parti Kongresi ne zaman, saat kaçta?