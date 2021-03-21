T.C. kimlik no ile tahlil sonucu öğrenme ekranı, İnternetten hastane tahlil sonucu nasıl sorgulanır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Hastanede veya da sağlık ocağında yaptırmış olduğunuz tahlillerin sonuçlarını çıktığı zaman evde kimlik numaranız ile öğrenmeniz mümkün ve kolay. Bunun için pek çok sistemden yararlanabilirsiniz, vakit kaybetmeden ve koronavirüse yakalanma riski taşımadan internet üzerinden tahlillerinizin sonuçlarını nasıl sorgulayabileceğinizi haberimizden öğrenebilirsiniz.
T.C. KİMLİK NO İLE HASTANE TAHLİL SONUÇLARI ÖĞRENME
Tahlil sonuçlarını T.C. Kimlik numaranız ile öğrenmek için e-Devletten, e-Nabız sisteminden veya ilgili hastanelerin laboratuvar sonuçları bölümünden öğrenebilirsiniz. Sonuçlarınıza E-devlet veya E-Nabız üzerinden ulaşmak istiyorsanız öncelikle T.C. Kimlik No ve E-devlet şifresi ile sisteme giriş yapmalısınız. Bilgilerinizi girdikten sonra açılan e-Devlet sayfanızda bulunan arama motoruna "Tahlillerim" yazmalısınız. Ve açılan sayfaları takip ederek tahlil sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.
MHRS TAHLİL SONUCU ÖĞRENME
Yaptırmış olduğunuz tahlil sonucuna MHRS sisteminden öğrenmek için https://www.mhrs.gov.tr/index.html sayfasına giriş sağlayarak giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfada sizden T.C. kimlik numaranız ve şifreniz istenecektir. Sizden istenilen bilgileri eksiksiz olarak girdiğiniz taktir sonucunda tahlil sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz hatta bu yolu izleyerek randevu alma imkanınızda bulunmaktadır.
E-NABIZ GİRİŞ EKRANI
Bu adımda size e-nabız kayıt ve e-Nabız şifresi nasıl alınır yöntemleri yer alıyor. e-Nabız kayıt olmak için e-Devlet üzerinden ya da enabiz.gov.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz.
E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.
Sizi karşılayan ilk ekran "Kullanım Şartları" olacaktır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretleyip, kişisel bilgilerinizin istendiği form açılacaktır. Bu bilgileri de doldurmalısınız.
En önemli özelliklerden biri olan paylaşım seçeneklerini belirleyerek sağlık bilgilerinizin kimin görüp görmeyeceğine karar verebilirsiniz.