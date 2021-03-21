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    • 21.03.2021 13:41
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    Gündemde yüzbinlerce kişi ekranına nereden ulaşacağını merak ediyor ve araştırıyor. Hastanelerde yaptırdıkları tahlillerin sonuçlarını yeniden hastaneye gitmeye gerek kalmadan öğrenmek istiyor. Özellikle koronavirüs salgınından dolayı hem hastaneleri meşgul etmemek hem de koronavirüsün yayılma hızını kesmek amacıyla mümkün olduğunca sağlık kuruluşlarına gitmemeye özel gösteriliyor. Peki ? Kimlik numarası ile hangi sitelerden tahlillerin sonuçları öğrenilebilir? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    T.C. kimlik no ile tahlil sonucu öğrenme!

    T.C. kimlik no ile tahlil sonucu öğrenme ekranı, İnternetten hastane tahlil sonucu nasıl sorgulanır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Hastanede veya da sağlık ocağında yaptırmış olduğunuz tahlillerin sonuçlarını çıktığı zaman evde kimlik numaranız ile öğrenmeniz mümkün ve kolay. Bunun için pek çok sistemden yararlanabilirsiniz, vakit kaybetmeden ve koronavirüse yakalanma riski taşımadan internet üzerinden tahlillerinizin sonuçlarını nasıl sorgulayabileceğinizi haberimizden öğrenebilirsiniz.

    T.C. KİMLİK NO İLE HASTANE TAHLİL SONUÇLARI ÖĞRENME

    Tahlil sonuçlarını T.C. Kimlik numaranız ile öğrenmek için e-Devletten, e-Nabız sisteminden veya ilgili hastanelerin laboratuvar sonuçları bölümünden öğrenebilirsiniz. Sonuçlarınıza E-devlet veya E-Nabız üzerinden ulaşmak istiyorsanız öncelikle T.C. Kimlik No ve E-devlet şifresi ile sisteme giriş yapmalısınız. Bilgilerinizi girdikten sonra açılan e-Devlet sayfanızda bulunan arama motoruna "Tahlillerim" yazmalısınız. Ve açılan sayfaları takip ederek tahlil sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

    MHRS TAHLİL SONUCU ÖĞRENME

    Yaptırmış olduğunuz tahlil sonucuna MHRS sisteminden öğrenmek için https://www.mhrs.gov.tr/index.html sayfasına giriş sağlayarak giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfada sizden T.C. kimlik numaranız ve şifreniz istenecektir. Sizden istenilen bilgileri eksiksiz olarak girdiğiniz taktir sonucunda tahlil sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz hatta bu yolu izleyerek randevu alma imkanınızda bulunmaktadır.

    E-NABIZ GİRİŞ EKRANI

    Bu adımda size e-nabız kayıt ve e-Nabız şifresi nasıl alınır yöntemleri yer alıyor. e-Nabız kayıt olmak için e-Devlet üzerinden ya da enabiz.gov.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz.

    E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.

    Sizi karşılayan ilk ekran "Kullanım Şartları" olacaktır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretleyip, kişisel bilgilerinizin istendiği form açılacaktır. Bu bilgileri de doldurmalısınız.

    En önemli özelliklerden biri olan paylaşım seçeneklerini belirleyerek sağlık bilgilerinizin kimin görüp görmeyeceğine karar verebilirsiniz.

        İNTERNETTEN EMAR SONUCU ÖĞRENME

        Yaptırmış olduğunuz işlemin ardından emar sonucunuzu öğrenmek için e-Nabız sistemine giriş sağlamanız gerekmektedir. E-nabız sayfasına giriş yapmak için T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz yeterli olacaktır. Sayfaya giriş sağladıktan sonra size verilen barkod veya sonuç belgesini sisteme girerek sonucunuza ulaşabilirsiniz.

        E-NABIZDAN ULTRASON SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

        E-nabız sistemine giriş yaparak tüm tahlil sonuçlarınıza ulaşma imkanınız vardır. Tahlil sonuçlarınızı öğrenmek için https://enabiz.gov.tr/ sayfasına tıklayarak T.C. kimlik numaranızı ve e-Nabız şifrenizi girmelisiniz. Giriş yaptıktan sonra sol tarafta bulunan simgelerden tahlillerim seçeneğini tıklayınız. Böylelikle ultrason, röntgen, MR ve tüm tahlil sonuçlarınıza ulaşmanız mümkündür.

        PATALOJİ SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Yaptırmış olduğunuz pataloji sonuçlarını evden doğru öğrenmek istiyorsanız eğer; işlemleri yaptırmış olduğunuz hastaneden verilen barkod numarası ile veya sonuç alma belgesi ile e-Nabız sayfasına giriş yaparak öğrenebilirsiniz. E-nabız ile pataloji sonucunu öğrenmek için ise:

        https://enabiz.gov.tr/ resmi internet sitesi üzerinden açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı ve e-Nabız şifrenizi girerek giriş yapın.
        Eğer e-Nabız şifreniz yoksa bir kayıt oluşturarak ya da e-Devlet üzerinden giriş yaparak sisteme giriş yapabilirsiniz.
        Daha sonra sonuçlar bölümünden pataloji sonucuna öğrenebilirsiniz.
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