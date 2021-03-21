Sözde medyumlar güven kazanmak için astrolog unvanını da kullanırken, mağdurlar da gün geçtikçe artıyor.
Astrolog Aygül Aydın, "Astrolog kelimesi araştırmacı demek. Bu nedenle o kişiler inandırıcılık kazanmak için medyumun yanına astrolog kelimesi de koyuyor. Vatandaşlarımızdan ricam; bu sahte medyumlarla astrologları karıştırmamalarıdır. 21. yüzyılda yaşıyoruz lütfen böyle şeylere inanmayalım" dedi.
MUHABİRLER İKİ MEDYUM İLE GÖRÜŞTÜ
Vatandaşlar, koronavirüs nedeniyle yüz yüze görüşemediği medyumlarla, sosyal medya üzerinden iletişim kurmaya başladı. Ancak bu durum sahte medyumları ortaya çıkardı. Sözde medyumlar, inandırıcılık kazanmak için astrolog unvanını da kullanarak, vatandaşları işlem adı altında '15 günde aşık etme, soğutma, kısmet açma, dil bağlama gibi konularda dolandırıyor. Sahte medyumların ücreti ise bin 200 ile 4 bin TL arası değişiklik gösteriyor. DHA muhabiri, dolandırıcılık sisteminin nasıl işlediğine ilişkin sosyal medyada kendilerini medyum olarak tanıtan N.Ö ve H.A ile telefonda görüştü.
"CEYLAN DERİSİ'NE OKUMA YAPIYORUM"
DHA muhabiri, medyum N.Ö. aradı ve "bağlama" işlemi yaptırmak istediğini söyledi. Medyum N.Ö. de "İşlem yaptırmak istediğiniz kişinin adını soyadını ve fotoğrafını göndermeniz yeterli. İşlem 7 gün sürüyor. İstediğiniz kişi kısa süre içerisinde bir dediğinizi iki etmeyecek hale geliyor. Ücreti ise bin 200 TL oluyor. Bu işlem oldukça maliyetli, işlem sırasında sizden aldığım bilgileri ve resimleri ceylan derisine okuyorum ve sonrasında deriyi toprağa gömüyorum. İşlem sonrası istediğiniz kişi size bağlanıyor ve bir dediğini iki etmeyecek hale geliyor. Bağlama işlemi için yüzde yüz garanti veriyorum" dedi. Muhabirin, pazarlık yapması üzerine medyum N.Ö, "İşlemin malzemeleri 800 TL tutuyor. Sana 100 TL'ye yaparım fakat senden gelecek olan hiç kimseye bu fiyatı söyleme" diye konuştu.