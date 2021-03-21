"KAYNANA DİLİNİ BAĞLAMA ÜCRETİ 4 BİN LİRA"

DHA muhabirinin başka bir medyum H.A.'yı arayarak 'Kaynanama dil bağlama işlemi yaptırmak istiyorum' dedi. Medyum H.A. da "Öncelikle kaynananın adını ve fotoğrafını yollaman gerekiyor. Ücretli işlem yapıyoruz. 4 bin TL göndermeniz gerekiyor" diye konuştu.

Pazarlık yapmak isteyen DHA muhabirine tepki gösteren medyum H.A, "Malzemeler oldukça pahalı. Malzemelerin ne olduğu seni ilgilendirmez. Sana hesap verecek değilim" ifadelerini kullanması ise dikkat çekti.

"DOLANDIRICI OLDUĞUNU ANLADIM VE VAZGEÇTİM. AMA BENİ BİR SÜRE ARAMAKTAN VAZGEÇMEDİ"

Ayrıldığı erkek arkadaşıyla barışmak için sosyal medyadan medyumlarla uzun bir süre konuştuğunu söyleyen Leyla Çakır, "Erkek arkadaşımdan ayrı olduğum bir dönem sosyal medyada bir sayfaya denk geldim. Çok inandırıcı paylaşımları vardı. Ben tarot baktırmak için yazdım. 'Sonra sana bağlama ve geri getirme işlemi yapalım' dedi. Ben de kabul ettim. Çünkü bana yüzde yüz sonuç vereceğini söyledi. 'Hatta erkek arkadaşın sana iki katı daha bağlanmış olacak' dedi. Ücret olarak 2 bin TL para istedi. O an dolandırıcı olduğunu anladım ve yaptırmaktan vazgeçtim. Ama beni bir süre aramaktan vazgeçmedi" dedi.